Тертое печенье с вареньем: рецепт из СССР

Тертое печенье с вареньем — это не только вкусный, но и ностальгический десерт, который возвращает в эпоху советской домашней выпечки. В советские времена, когда ассортимент выпечки в магазинах был ограничен, хозяйки находили в тертом печенье возможность создать что-то особенное из самых обычных продуктов.

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Этот рецепт, проверенный временем, остается популярным и сегодня, когда многие стремятся вернуть кулинарные традиции своего детства. Приготовить такое печенье очень просто, а результат порадует всех любителей домашней выпечки.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 3 стакана (примерно 400 г)

Масло сливочное или маргарин — 200 г

Сахар — 1 стакан (200 г)

Яйца — 2 шт.

Сода — 1⁄2 ч. л. (погасить уксусом)

Варенье — 200 г (лучше всего кислое: смородиновое, клюквенное или абрикосовое)

Ванилин — щепотка (по желанию)

Пошаговый рецепт

1. Подготовка теста

Масло или маргарин растопите, но не доводите до кипения. В советские времена чаще использовали маргарин из-за его доступности, однако печенье на сливочном масле получается более нежным и ароматным.

Взбейте яйца с сахаром до получения легкой пены. Сахар в СССР был привычным, и хозяйки использовали его в печенье по максимуму, чтобы компенсировать нехватку других сладостей.

В просеянную муку добавьте гашеную соду и щепотку ванилина. Муку лучше просеивать через сито, чтобы она насытилась воздухом. Соедините масляную смесь с яйцами и сахаром, добавьте муку. Замесите тесто.

Тесто нужно разделить на две части: одну — побольше (две трети теста), вторую — поменьше (одну треть). Меньшую часть отправьте в морозильник — этот шаг соблюдали и в советские годы, чтобы облегчить процесс натирания.

2. Формирование и выпекание

Большую часть теста раскатайте на противень с пергаментом. Если пергамента нет, можно смазать противень маслом и немного присыпать мукой.

Равномерно распределите варенье по поверхности теста. Замороженное тесто натрите на крупной терке поверх слоя варенья. Этот «тертый» слой создает фирменную хрустящую корочку.

Выпекайте печенье 20–25 минут в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета.

3. Финальный штрих

Дайте печенью немного остыть, затем нарежьте на квадратики или ромбики. В советских домах такое печенье часто подавали на праздничный стол или к вечернему чаю, а его вкус возвращал тепло и уют семейных посиделок.

Особенности рецепта из СССР

В советское время сливочное масло часто заменяли маргарином, который был доступнее. Печенье на маргарине получается менее нежным, но сохраняет знакомый вкус того времени.

Практически в каждом доме было свое варенье, приготовленное на зиму. Чаще всего использовали смородиновое или абрикосовое — они придавали печенью необходимую кислинку и делали его не таким приторным.

В рецептах того времени редко использовали ароматизаторы, поэтому добавление ванилина или корицы — это скорее исключение. Главное — натуральный вкус и доступные ингредиенты.

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