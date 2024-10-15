Гостям точно понравится аппетитная, сочная горбуша, приготовленная в духовке. Блюдо требует минимальных усилий и не вредит фигуре — всего 137 ккал на 100 г.

На пять порций возьмите два килограмма горбуши, 250 г помидоров, один болгарский перец и один лук. Для маринада — две столовых ложки лимонного сока, три столовые ложки растительного масла, три зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.

В миске смешайте ингредиенты для маринада, чеснок пропустите через пресс. Горбушу выпотрошите, удалите плавники, чешую.

Сделайте с каждой стороны поперечные надрезы глубиной до хребта. Помидоры нарежьте дольками, перец очистите от семян и нарежьте кольцами.

Луковицу очистите от шелухи и нарежьте кольцами. Рыбу выложите на фольгу, обмажьте маринадом, а вокруг туши разложите овощи.

Заверните все, поднимая края фольги кверху. Запекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 20 минут. Потом разверните и запекайте еще 10 минут при 180 градусах. Блюдо готово! Ранее сообщалось, что идеальный перекус на каждый день — творожные бейглы. Блюдо имеет идеально сбалансированный вкус и просто незаменимо на утреннем столе, а также не вредит фигуре: всего 214 ккал на 100 г.