Заготовки острого перца на зиму: топ-10 рецептов

Согреться зимой можно миллионом разных способов, безопасных и не очень. Мы расскажем о самом вкусном — с помощью жгучего перца. Собрали для вас 10 пошаговых рецептов и способов заготовки острого перца на зиму.

Итак, сегодня в меню:

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки

Острый перец на зиму: как сделать заготовки без хлопот

Рецепт острого перца в медовом маринаде на зиму

Рецепт острого перца по-корейски на зиму: жгучая закуска

Два самых простых способа заготовки жгучего перца на зиму

Среди самых простых способов заготовки продуктов на зиму лидирующее положение занимают, бесспорно, сушка и заморозка. К счастью, жгучий перец относится к продуктам, которые можно заготовить обоими способами.

Для заморозки удалите у перца семена и плодоножку, нарежьте порционными кусочками, подходящими для добавления в суп, мясное или овощное блюдо. Пластиковую разделочную доску оберните полиэтиленовым пакетом, разложите на ней кусочки перца так, чтобы они не касались друг друга, и отправьте в морозилку на ночь. Утром кусочки острого перца можно сложить в пакет и всю зиму доставать по одной штуке по мере необходимости.

Чтобы засушить жгучий перец в электросушилке или дегидраторе, плоды также очищают от плодоножки и семян, нарезают порционными кусочками и сушат в приборе в соответствии с инструкцией. Сушеный острый перец хранят в герметично закрытых стеклянных банках в темном прохладном месте.

Для засушивания жгучего перца целиком на воздухе плоды нужно нанизать на нитку, как бусы, и развесить в сухом помещении на сквозняке. Следует избегать солнечной стороны. Сушеные перчики будут готовы через две недели.

Жгучий перец в медовом маринаде

У половины килограмма жгучих перчиков срезать плодоножки и нашинковать тонкими кольцами прямо вместе с семенами. Четыре дольки чеснока нарезать лепестками. Пучок петрушки накрошить ножом. На дно небольших стерилизованных банок распределить чеснок, петрушку, столовую ложку кориандра, заполнить по плечики перцем. Для приготовления маринада вскипятить стакан яблочного и столько же столового уксуса с добавлением трех столовых ложек жидкого меда и половины столовой ложки соли. Залить перец кипящим маринадом, укупорить банки и убрать в темное место на 1,5 месяца.

Жгучий перец по-корейски

300 граммов острого перца промыть, высушить и разложить по стерильным банкам целиком. Залить банки кипящей водой, накрыть крышками и дать постоять 10 минут. Четыре дольки чеснока нарезать лепестками, смешать с одной столовой ложкой сахара и таким же количеством соли, добавить полторы чайные ложки молотого кориандра, 15 горошин черного перца, перемешать, залить водой из банок, довести до кипения и держать на огне три минуты. Добавить пять столовых ложек столового уксуса 9% и залить кипящим маринадом перец в банках. Укупорить и убрать в темное место.

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Острые перчики в классическом маринаде

Вскипятить 2 стакана воды, добавить 1 стакан сахара, 2 столовые ложки соли, 6 столовых ложек подсолнечного масла и 6 соцветий гвоздики. После закипания опустить в смесь килограмм жгучих перчиков целиком, держать на огне 10 минут, а затем вытащить перцы и разложить их по стерильным банкам. В смесь добавить 1 стакан столового уксуса 9%, перемешать и залить кипящим маринадом перец в банках. Закатать и убрать на хранение.

Жгучий перец с чесноком и луком

Взять килограмм острых перчиков, удалить плодоножки и нарезать каждый кольцами прямо вместе с семенами. 10 долек чеснока нарезать лепестками, 3 крупные луковицы — полукольцами. Все перемешать, добавить 1 чайную ложку сушеного тимьяна и разложить в стерильные банки. Для маринада вскипятить стакан воды, добавить по 2 столовые ложки соли и сахара, 660 мл винного уксуса 6%, перемешать и держать на огне, пока сыпучие ингредиенты не растворятся полностью. Залить кипящим маринадом овощи, закатать и накрыть теплой тканью до полного остывания.

Острый перец холодной засолки

Килограмм жгучих перцев избавить от плодоножек, на каждом стручке сделать несколько проколов вилкой и плотно уложить в банки с широким горлом вертикально. Вскипятить пол-литра воды, добавить две столовые ложки соли, перемешать и залить горячим рассолом перцы. Сверху накрыть крышками меньшего диаметра так, чтобы можно было поставить гнет. Поставьте заготовки в теплое место на пять суток, затем уберите гнет и маленькие крышки, закройте подходящими по размеру полиэтиленовыми и уберите в холодильник.

Перчики, засоленные по-армянски

В литр кипящей воды всыпать 20 граммов соли. На дно тазика уложить 100 граммов свежего измельченного укропа и два нарезанных лепестками зубчика чеснока. На эту подушку плотно уложить полкило жгучих перчиков, сверху засыпать таким же количеством укропа и чеснока. Залить горячим рассолом, накрыть тарелкой и поставить сверху пятилитровую бутылку с водой. Заготовку убрать в прохладное место — в погреб или на застекленный балкон — на две недели. Затем уложить соленые овощи в стерильные банки, залить рассолом и закатать.

Острый перец с приправой для корейской моркови

Полкило перчиков прямо с плодоножками плотно уложить в стерильную банку, пустое место заполнить шестью дольками чеснока, нарезанными лепестками. Залить полулитром кипящей воды, закрыть крышкой и оставить на 10 минут. Затем воду слить в ковшик, поставить на плиту, добавить 1 чайную ложку соли, 2 лаврушки, 10 горошин черного перца, 1 чайную ложку приправы для корейской моркови. После закипания влить 3 столовые ложки столового уксуса 9%, перемешать и залить перец в банках. Закатать и убрать на хранение.

Перчики в сладком холодном маринаде с горчицей

Треть килограмма острых перчиков наколоть вилкой, в банку всыпать одну чайную ложку горчичных зерен, семь горошин черного перца, сверху плотно уложить перчики. Смешать полстакана столового уксуса 9% и две столовые ложки меда, залить холодным маринадом перцы, закрыть полиэтиленовой крышкой и убрать в холодильник.