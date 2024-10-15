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Домашняя пицца с наливным тестом на кефире — любимое блюдо всей семьи

Пицца на кефире — отличный вариант для быстрого приготовления всеми любимого блюда. Главный секрет рецепта — побольше начинки!

Рецепт: домашняя пицца с наливным тестом на кефире
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Ингредиенты:

  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • кефир 3,2% — 250 мл;
  • пшеничная мука — 200 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • разрыхлитель для теста — 1 ч. л.;
  • томаты — 2 шт.;
  • маринованные огурцы — 7 шт.;
  • салями — 200 г;
  • корейка — 150 г;
  • голландский сыр — 200 г;
  • укроп — 1 пучок.

Для приготовления теста нужно взбить миксером смесь из кефира, яйца, сахара, разрыхлителя и соли. Затем просеять муку и тонкой струйкой вводить ее в тесто, не переставая работать миксером. Томаты и огурцы нарежьте кружками, колбасные изделия — тонкими слайсами, сыр натереть, укроп покрошить ножом. Противень смазать растительным маслом, вылить тесто, дать ему растечься. Сверху выложить в один слой томаты, следом слой колбасы и мяса, затем огурцы, присыпать примерно двумя третями объема сыра. Выпекать в разогретой духовке до готовности. Затем достать противень, посыпать пиццу оставшимся сыром и укропом и убрать в духовку еще на 5 минут.

  • Калорийность на 100 г: 210 ккал.
  • Время приготовления: 2 часа.
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