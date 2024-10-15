Рецепт: домашняя пицца с наливным тестом на кефире

Домашняя пицца с наливным тестом на кефире — любимое блюдо всей семьи
Пицца на кефире — отличный вариант для быстрого приготовления всеми любимого блюда. Главный секрет рецепта — побольше начинки!
Ингредиенты:
- яйцо куриное — 1 шт.;
- кефир 3,2% — 250 мл;
- пшеничная мука — 200 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- разрыхлитель для теста — 1 ч. л.;
- томаты — 2 шт.;
- маринованные огурцы — 7 шт.;
- салями — 200 г;
- корейка — 150 г;
- голландский сыр — 200 г;
- укроп — 1 пучок.
Для приготовления теста нужно взбить миксером смесь из кефира, яйца, сахара, разрыхлителя и соли. Затем просеять муку и тонкой струйкой вводить ее в тесто, не переставая работать миксером. Томаты и огурцы нарежьте кружками, колбасные изделия — тонкими слайсами, сыр натереть, укроп покрошить ножом. Противень смазать растительным маслом, вылить тесто, дать ему растечься. Сверху выложить в один слой томаты, следом слой колбасы и мяса, затем огурцы, присыпать примерно двумя третями объема сыра. Выпекать в разогретой духовке до готовности. Затем достать противень, посыпать пиццу оставшимся сыром и укропом и убрать в духовку еще на 5 минут.
- Калорийность на 100 г: 210 ккал.
- Время приготовления: 2 часа.