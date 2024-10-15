Рецепт: домашняя пицца с наливным тестом на кефире

Пицца на кефире — отличный вариант для быстрого приготовления всеми любимого блюда. Главный секрет рецепта — побольше начинки!

Ингредиенты:

яйцо куриное — 1 шт.;

кефир 3,2% — 250 мл;

пшеничная мука — 200 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

разрыхлитель для теста — 1 ч. л.;

томаты — 2 шт.;

маринованные огурцы — 7 шт.;

салями — 200 г;

корейка — 150 г;

голландский сыр — 200 г;

укроп — 1 пучок.

Для приготовления теста нужно взбить миксером смесь из кефира, яйца, сахара, разрыхлителя и соли. Затем просеять муку и тонкой струйкой вводить ее в тесто, не переставая работать миксером. Томаты и огурцы нарежьте кружками, колбасные изделия — тонкими слайсами, сыр натереть, укроп покрошить ножом. Противень смазать растительным маслом, вылить тесто, дать ему растечься. Сверху выложить в один слой томаты, следом слой колбасы и мяса, затем огурцы, присыпать примерно двумя третями объема сыра. Выпекать в разогретой духовке до готовности. Затем достать противень, посыпать пиццу оставшимся сыром и укропом и убрать в духовку еще на 5 минут.