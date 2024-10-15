Классический гуакамоле с авокадо: как приготовить и с чем подать

Гуакамоле — это традиционное мексиканское блюдо, которое сегодня известно и популярно во всем мире. Классические гуакамоле готовят из авокадо, сока лайма, перца чили, томатов, кинзы, чеснока и соли.

Кто придумал соус с авокадо

Исследователи полагают, что соус гуакамоле был придуман ацтекскими гурманами. Дело в том, что, когда ацтеки окультурили авокадо и косточка плода стала занимать все меньше места, а сливочная мякоть все больше, понадобилось придумать различные блюда, куда можно добавить капризный фрукт.

Поскольку на воздухе разрезанный плод быстро темнеет, почти все блюда с авокадо включают сок лимона или лайма. Чеснок же необходим, чтобы придать овощу более яркий вкус. Все остальные ингредиенты соуса возможно просто были под рукой древнего ацтекского повара.

Классический рецепт гуакамоле с авокадо

Соус готовится из двух плодов авокадо, сока одного лайма, одного перчика чили, пары помидоров, одного пучка кинзы и пары долек чеснока. Соль добавляется по вкусу. Спелые мягкие плоды авокадо разрезают, убирают косточку, снимают кожуру, нарезают тонкими кусочками и заливают лаймовым соком. Затем массу пюрируют блендером, добавляя туда все остальные ингредиенты, предварительно очищенные. В конце добавляют соль по вкусу и подают к столу.

С чем подать гуакамоле: 5 отличных идей

В силу яркого вкуса соусом гуакамоле можно выгодно оттенить мягкие на вкус блюда.

Красная форель с соусом гуакамоле

Красную форель нарезать толстыми стейками, посолить и поперчить, уложить на плотную фольгу, сверху положить ломтик лимона, закрывать фольгой и запекать в духовке около получаса. Готовую форель сервируют на тарелке с веточкой петрушки и овощным гарниром. Подают к столу со свежеприготовленным соусом гуакамоле.

Снеки с гуакамоле

С соусом гуакамоле можно подать обычные картофельные чипсы — это традиционный вариант закуски к вечеру перед телевизором в Южной Америке.

Также с национальным соусом подают кукурзные лепешки или тортильи. Такое сочетание блюд может стать отличным обедом или ужином, особенно, в жаркую погоду. Рекомендуется запивать такой перекус прохладным морсом или лимонадом.

Корейка с мексиканским соусом

Стейк из корейки можно назвать идеальной парой к соусу гуакамоле. Свиную корейку без кости отбить молотком или дном стеклянной банки, посолить и поперчить с обеих сторон, обжарить на сковороде с антипригарным покрытием до готовности, без добавления масла. Сервировать на тарелке с помидорами черри, ломтиками свежего огурца и соусом гуакамоле.

Овощной салат с соусом из авокадо

Обычный летний салат из огурцов и помидоров тоже можно сделать пикантным, добавив мексиканский соус. Огурцы, помидоры и болгарский перец произвольно порезать, добавить нарезанный полукольцами сладкий лук, заправить смесью оливкового масла и соуса гуакамоле, перемешать, досолить по вкусу.

Рис с гуакамоле для вегетарианцев

Рис нельзя отнести к блюдам, которые обладают богатым вкусом. Зато с рисом можно подавать самые разнообразные соусы, и гуакамоле не станет исключением. Рис отварить до готовности в слегка подсоленной воде, добавить оливковое масло по вкусу, немного остудить и перемешать с соусом гуакамоле. Подавать теплым.

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