Русская шарлотка: любимый десерт Ивана Тургенева

Русская шарлотка, или Charlotte Russe: любимый десерт Ивана Тургенева
Charlotte Russe, или русская шарлотка — это популярный французский десерт, который был особенно любим русским писателем Иваном Тургеневым. Его нежная текстура и изысканный вкус делают его идеальным угощением для любого торжества. Этот классический рецепт сочетает в себе легкость взбитых сливок и сладость бисквита, создавая гармоничное лакомство.
Ингредиенты
- Бисквитное печенье (дамские пальчики) — 1 упаковка
- Сливки (жирные) — 500 мл
- Сахарная пудра — 100 г
- Ванильный экстракт — 1 ч. л.
- Желатин — 1 ст. л.
- Молоко — 50 мл
- Ягоды (клубника или малина) — для украшения
Пошаговый рецепт
Выложите форму для тургеневской шарлотки бисквитным печеньем, плотно прижимая его друг к другу. Это будет основа и стенки десерта.
В небольшой миске смешайте желатин с теплым молоком, оставьте для набухания на 10 минут. Затем аккуратно подогрейте, пока желатин полностью не растворится, и дайте остыть.
В отдельной миске взбейте сливки до мягких пиков. Постепенно добавляйте сахарную пудру и ванильный экстракт, продолжая взбивать до густоты.
Влейте остывший желатин в сливочную массу, аккуратно перемешивая, чтобы масса осталась воздушной.
Вылейте сливочную смесь в форму, выложенную печеньем. Разровняйте верх и уберите в холодильник на 4-6 часов до полного застывания.
Перед подачей украсьте десерт свежими ягодами.
Краткие факты:
- Время приготовления: 30 минут, без учета времени застывания;
- Калорийность: около 250 ккал на порцию.
Charlotte Russe — это классическое угощение, которое всегда будет в центре внимания на любом празднике. Делитесь полезной информацией о любимом десерте Тургенева!