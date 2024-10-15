Charlotte Russe, или русская шарлотка — это популярный французский десерт, который был особенно любим русским писателем Иваном Тургеневым. Его нежная текстура и изысканный вкус делают его идеальным угощением для любого торжества. Этот классический рецепт сочетает в себе легкость взбитых сливок и сладость бисквита, создавая гармоничное лакомство.

Ингредиенты

Бисквитное печенье (дамские пальчики) — 1 упаковка

Сливки (жирные) — 500 мл

Сахарная пудра — 100 г

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Желатин — 1 ст. л.

Молоко — 50 мл

Ягоды (клубника или малина) — для украшения

Пошаговый рецепт

Выложите форму для тургеневской шарлотки бисквитным печеньем, плотно прижимая его друг к другу. Это будет основа и стенки десерта.

В небольшой миске смешайте желатин с теплым молоком, оставьте для набухания на 10 минут. Затем аккуратно подогрейте, пока желатин полностью не растворится, и дайте остыть.

В отдельной миске взбейте сливки до мягких пиков. Постепенно добавляйте сахарную пудру и ванильный экстракт, продолжая взбивать до густоты.

Влейте остывший желатин в сливочную массу, аккуратно перемешивая, чтобы масса осталась воздушной.

Вылейте сливочную смесь в форму, выложенную печеньем. Разровняйте верх и уберите в холодильник на 4-6 часов до полного застывания.

Перед подачей украсьте десерт свежими ягодами.

Краткие факты:

Время приготовления: 30 минут, без учета времени застывания;

Калорийность: около 250 ккал на порцию.

Charlotte Russe — это классическое угощение, которое всегда будет в центре внимания на любом празднике. Делитесь полезной информацией о любимом десерте Тургенева!