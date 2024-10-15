Осенний оливье: рецепт салата с сезонными овощами
Осенний оливье — это интересная интерпретация классического салата с добавлением сезонных овощей. Отличается насыщенными вкусами и более легким составом, идеально подходит для осеннего меню. В этом варианте вы найдете привычные ингредиенты в сочетании с полезными и вкусными осенними овощами.
Ингредиенты
- Кабачки (лучше берите молодые) — 250 г
- Морковка — 2 средние
- Картофель — 3 шт.
- Яблоки свежие (лучше брать покислее) — 2 шт.
- Соленые огурцы — 3–4 шт.
- Зеленый горошек — 200 г
- Луковица — 1 шт. (средняя)
- Майонез (сметана или йогурт тоже подойдут) — 200 г
- Приправы, пищевая соль, перец молотый — по вкусу
Пошаговый рецепт
Картошку с морковкой сварите, очистите и нарежьте кубиками. С молодых кабачков снимите кожуру, нарежьте ингредиент небольшими кубиками и отварите или обжарьте до мягкости — как вам больше нравится.
Яблоки тоже следует почистить, убрать у них серединку и нарезать кубиками небольшого размера. То же проделайте с огурчиками и луком.
Соедините все ингредиенты в большой миске, добавьте горошек, майонез, посолите, поперчите, приправьте.
Дайте блюду настояться минут 15–20, чтобы все вкусы успели соединиться, затем подавайте на стол.
Советы:
- Чтобы оливье стал еще интереснее, замените обычный майонез на домашний или легкий йогуртовый соус;
- Вы можете использовать запеченные кабачки вместо вареных для дополнительного вкуса;
- Можете добавить в салат яйца, если хотите.
Краткие факты:
- Калорийность: 150 ккал/100 г;
- Время приготовления: 45 минут.