$96.10+0.03105.49+0.38
Почта

Осенний оливье: рецепт салата с сезонными овощами

Осенний оливье — это интересная интерпретация классического салата с добавлением сезонных овощей. Отличается насыщенными вкусами и более легким составом, идеально подходит для осеннего меню. В этом варианте вы найдете привычные ингредиенты в сочетании с полезными и вкусными осенними овощами.

Осенний оливье: рецепт салата с сезонными овощами
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Кабачки (лучше берите молодые) — 250 г
  • Морковка — 2 средние
  • Картофель — 3 шт.
  • Яблоки свежие (лучше брать покислее) — 2 шт.
  • Соленые огурцы — 3–4 шт.
  • Зеленый горошек — 200 г
  • Луковица — 1 шт. (средняя)
  • Майонез (сметана или йогурт тоже подойдут) — 200 г
  • Приправы, пищевая соль, перец молотый — по вкусу

Пошаговый рецепт

Картошку с морковкой сварите, очистите и нарежьте кубиками. С молодых кабачков снимите кожуру, нарежьте ингредиент небольшими кубиками и отварите или обжарьте до мягкости — как вам больше нравится.

Яблоки тоже следует почистить, убрать у них серединку и нарезать кубиками небольшого размера. То же проделайте с огурчиками и луком.

Соедините все ингредиенты в большой миске, добавьте горошек, майонез, посолите, поперчите, приправьте.

Дайте блюду настояться минут 15–20, чтобы все вкусы успели соединиться, затем подавайте на стол.

Советы:

  • Чтобы оливье стал еще интереснее, замените обычный майонез на домашний или легкий йогуртовый соус;
  • Вы можете использовать запеченные кабачки вместо вареных для дополнительного вкуса;
  • Можете добавить в салат яйца, если хотите.

Краткие факты:

  • Калорийность: 150 ккал/100 г;
  • Время приготовления: 45 минут.
Еда