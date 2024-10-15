Рецепт для похудения: минтай в кастрюле с луком

Простое и аппетитное блюдо из минтая и овощей в кастрюле. Процесс приготовления занимает мало времени, а само блюдо не вредит фигуре — всего 86 ккал на 100 г.

На пять порций возьмите 550 г минтая, одну крупную луковицу, две моркови, один помидор, две столовые ложки оливкового масла, соль и черный перец по вкусу, один лавровый лист.

Рыбу хорошо промойте, удалите хвост, плавники, брюшную черную пленку. Разрежьте тушку на порционные кусочки. Лук нарежьте полукольцами.

Морковь почистите и натрите на крупной терке. Помидоры нарежьте крупными кубиками. В кастрюлю влейте оливковое масло, выложите овощи, добавьте столовую ложку теплой воды и тушите на среднем огне, помешивая.

Когда овощи наполовину приготовятся, добавьте рыбу, посолите, закройте кастрюлю крышкой и тушите все 10 минут. Затем все аккуратно перемешайте, переворачивая кусочки на другую сторону. Добавьте в кастрюлю нарезанный помидор, перец и лаврушку.

Тушите все на слабом огне около 20 минут. Кусочки рыбы должны быть мягкими, но не перетушенными. Блюдо готово!

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