Идеальный ужин для двоих: пять простых идей, которые покорят ваше сердце
На носу романтический ужин, а стол до сих пор не накрыт? Не стоит переживать! Существует масса простых, но изысканных и очень вкусных закусок, которые покорят сердце вашей пассии. Рассказываем, как приготовить идеальный ужин для двоих, и приводим пять идей элементарных, но вкуснейших закусок.
Брускетта с рикоттой и вялеными томатами
- Багет или чиабатта — 120 г
- Рикотта (или другой мягкий сыр, в том числе творожный) — 150 г
- Вяленые томаты — 150 г
- Свежий базилик — 2-3 веточки
- Песто (соус) — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Хлеб нарежьте ломтиками около 1–1,5 см толщиной. Подсушите в духовке при 200 градусах (хватит 5–7 минут до румяности) или на сухой сковороде. Смешайте сыр с солью и перцем. Когда кусочки хлеба остынут, смажьте их сыром. Сверху выложите песто. Томаты отряхните от излишков масла и распределите по брускеттам. Украсьте листиками базилика.
Канапе с сыром и виноградом
- Виноград (несколько сортов разных цветов) — 200 г
- Твердый сыр — 100 г
- Камамбер — 100 г
- Сыр с плесенью — 100 г
Хорошо промойте виноград. Если ягоды крупные, нарежьте их половинками. Сыры нарежьте кубиками со сторонами по 2 см. Соберите канапе: на одной шпажке должно быть два вида винограда (разных цветов) и один вид сыра. Кубик сыра должен располагаться снизу, чтобы канапе можно было поставить вертикально. Экспериментируйте с сочетаниями сыров и сортов винограда, чтобы создать разные вкусы.
Севиче из тунца с киви и маракуйей
- Тунец охлажденный — 200 г
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Лаймовый сок — 2 ст. л.
- Киви — 1 шт.
- Маракуйя — 1 шт.
- Масло оливковое — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
Нарежьте рыбу тоненькими слайсами, переложите на бумагу для выпекания. В пиале соедините сок цитрусов с маслом, полейте рыбу, перемешайте и дайте настояться в течение 3–4 минут. Посыпьте солью по желанию. Очищенное киви нарежьте тонкими кружочками. Разложите киви и рыбу на сервировочном блюде, сверху распределите мякоть разрезанной маракуйи.
Мусс из копченой горбуши и рикотты
- Горбуша горячего копчения — 250 г
- Рикотта — 100 г
- Сметана — 100 г
- Икра красная — 100–140 г (1 баночка)
- Укроп свежий — 1 веточка
Отделите мясо рыбы от костей, выложите в блендер вместе со сметаной и сыром. Измельчите ингредиенты до однородности. Распределите мусс по креманкам. Можно также подать его на тостах или в тарталетках. Украсьте икрой и веточкой промытой зелени.
Салат-коктейль с креветками, сыром и яйцом в креманках
- Креветки готовые для салатов — 200 г
- Яйца — 3 шт.
- Твердый сыр — 70 г
- Томаты черри — 150 г
- Майонез — 5 ст. л.
- Соль, перец, приправы — по вкусу
Яйца отварите вкрутую, очистите и нашинкуйте на терке. Выложите яичную стружку на дно креманок, покройте небольшим количеством майонеза. Далее выложите креветки, заранее отряхнув от лишнего рассола. Черри нарежьте четвертинками и распределите поверх креветок, покройте майонезом. Сыр измельчите на средней терке, посыпьте им салат. Ненадолго уберите в холодильник, чтобы блюдо настоялось.
Теперь вы знаете, чем накрыть стол к приходу любимого человека. Эти простые в приготовлении закуски точно украсят романтический ужин.