Идеальный ужин для двоих: пять простых идей

На носу романтический ужин, а стол до сих пор не накрыт? Не стоит переживать! Существует масса простых, но изысканных и очень вкусных закусок, которые покорят сердце вашей пассии. Рассказываем, как приготовить идеальный ужин для двоих, и приводим пять идей элементарных, но вкуснейших закусок.

Брускетта с рикоттой и вялеными томатами

Багет или чиабатта — 120 г

Рикотта (или другой мягкий сыр, в том числе творожный) — 150 г

Вяленые томаты — 150 г

Свежий базилик — 2-3 веточки

Песто (соус) — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Хлеб нарежьте ломтиками около 1–1,5 см толщиной. Подсушите в духовке при 200 градусах (хватит 5–7 минут до румяности) или на сухой сковороде. Смешайте сыр с солью и перцем. Когда кусочки хлеба остынут, смажьте их сыром. Сверху выложите песто. Томаты отряхните от излишков масла и распределите по брускеттам. Украсьте листиками базилика.

Канапе с сыром и виноградом

Виноград (несколько сортов разных цветов) — 200 г

Твердый сыр — 100 г

Камамбер — 100 г

Сыр с плесенью — 100 г

Хорошо промойте виноград. Если ягоды крупные, нарежьте их половинками. Сыры нарежьте кубиками со сторонами по 2 см. Соберите канапе: на одной шпажке должно быть два вида винограда (разных цветов) и один вид сыра. Кубик сыра должен располагаться снизу, чтобы канапе можно было поставить вертикально. Экспериментируйте с сочетаниями сыров и сортов винограда, чтобы создать разные вкусы.

Севиче из тунца с киви и маракуйей

Тунец охлажденный — 200 г

Лимонный сок — 2 ст. л.

Лаймовый сок — 2 ст. л.

Киви — 1 шт.

Маракуйя — 1 шт.

Масло оливковое — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Нарежьте рыбу тоненькими слайсами, переложите на бумагу для выпекания. В пиале соедините сок цитрусов с маслом, полейте рыбу, перемешайте и дайте настояться в течение 3–4 минут. Посыпьте солью по желанию. Очищенное киви нарежьте тонкими кружочками. Разложите киви и рыбу на сервировочном блюде, сверху распределите мякоть разрезанной маракуйи.

Мусс из копченой горбуши и рикотты

Горбуша горячего копчения — 250 г

Рикотта — 100 г

Сметана — 100 г

Икра красная — 100–140 г (1 баночка)

Укроп свежий — 1 веточка

Отделите мясо рыбы от костей, выложите в блендер вместе со сметаной и сыром. Измельчите ингредиенты до однородности. Распределите мусс по креманкам. Можно также подать его на тостах или в тарталетках. Украсьте икрой и веточкой промытой зелени.

Салат-коктейль с креветками, сыром и яйцом в креманках

Креветки готовые для салатов — 200 г

Яйца — 3 шт.

Твердый сыр — 70 г

Томаты черри — 150 г

Майонез — 5 ст. л.

Соль, перец, приправы — по вкусу

Яйца отварите вкрутую, очистите и нашинкуйте на терке. Выложите яичную стружку на дно креманок, покройте небольшим количеством майонеза. Далее выложите креветки, заранее отряхнув от лишнего рассола. Черри нарежьте четвертинками и распределите поверх креветок, покройте майонезом. Сыр измельчите на средней терке, посыпьте им салат. Ненадолго уберите в холодильник, чтобы блюдо настоялось.

Теперь вы знаете, чем накрыть стол к приходу любимого человека. Эти простые в приготовлении закуски точно украсят романтический ужин.