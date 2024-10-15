Китайская культура еды заметно отличается от русской не только разнообразием блюд и ингредиентов, но и особым подходом к восприятию продуктов.

В китайской традиции пищу рассматривают через призму ее «энергетических» свойств, которые делятся на холодные, горячие и нейтральные. Это не имеет отношения к температуре блюда, а скорее связано с тем, как продукты влияют на организм и его внутренний баланс.

Холодные продукты считаются охлаждающими и снижающими внутреннее тепло.К ним относятся, например, огурцы, арбузы и зелёные овощи. Они помогают успокоить тело, снизить внутренний жар и уменьшить воспалительные процессы.

Горячие продукты, напротив, считаются согревающими и повышающими тепло в организме. Это такие ингредиенты, как красное мясо, имбирь, чеснок и специи.

Нейтральные продукты занимают промежуточное положение и могут использоваться как для согревающего, так и для охлаждающего эффекта, в зависимости от их сочетания с другими ингредиентами.

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В русской же кухне основной акцент делается на питательности и сезонности. Например, летом больше употребляют свежие овощи и ягоды, а зимой традиционно готовят сытные и горячие блюда, чтобы поддерживать тепло в холодные дни.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @nihaostudy.