Картофельные гнездышки с грибами: реанимируем вчерашнее пюре

Если у вас с предыдущего дня осталось картофельное пюре, его можно реанимировать, ведь на второй день этот гарнир уже не такой вкусный. Вот рецепт картофельных гнездышек.

Промойте 400 г шампиньонов, нарежьте их и отправьте на разогретую сковороду. Через пару минут добавьте нарезанный репчатый лук, тертую морковь, две столовые ложки сметаны и любимые специи.

Обжаривайте все в течение семи минут. Сформируйте из пюре несколько картофельных гнездышек.

Постелите пергамент на противень, смажьте маслом и выложите горки из пюре. В каждой сделайте углубление и выложите в них овощи с грибами. Запекать нужно 20 минут, рассказала повар Юлия Архипова «Белновостям».