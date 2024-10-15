Как выбрать цветную капусту: проверенные лайфхаки

Осенью так хочется витаминов, поэтому мы задумываемся, как выбрать цветную капусту. Существуют проверенные лайфхаки на этот счет.

Во-первых, на ощупь цветная капуста должна быть твердой. В этом случае вкус овоща будет ярким. Если овощ вялый и проминается после нажатия, как пластилин, то это признак несвежести. У молодой капусты соцветия будут хрустящими и полными влаги — такой продукт будет быстрее готовиться и окажется вкуснее.

Во-вторых, посмотрите на цвет кочана. Если на капусте есть зеленые листья, вполне вероятно, что ее недавно срезали, а значит, она молодая. Увядшие листья обычно срезают, поэтому если вы видите только белую часть, а иногда и коричневые пятна на ней, то это означает, что овощ хранится уже довольно долго.

В-третьих, обратите внимание на размер капусты. Повара говорят, что идеальный вес кочана составляет 600–700 граммов. Капуста большего размера может быть перезрелой и потребует больше времени для приготовления.

В-четвертых, не стесняйтесь понюхать цветную капусту. Кочан должен пахнуть свежестью. Даже легкий неприятный запах, в том числе кислый, недопустим.