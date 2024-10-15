Мусс и другие шоколадные десерты, которые согреют в конце осени

Осень ассоциируется у нас с кофе, глинтвейном, чаем с миндалем и горячим шоколадом. К слову, последний — любимое лакомство не только взрослых, желающих согреться, но и детей. Мы решили спросить у шеф-повара Анатолия Вересаева, какие десерты на основе какао могут легко заменить ваш любимый горячий шоколад. Эксперт поделился с нами вкуснейшими рецептами.

Кекс с шоколадом и апельсином

Что нам понадобится:

Горький шоколад — 200 г.

Апельсин — 1 шт.

Сахар — 125 г.

Миндаль — 100 г.

Яйца — 3 шт.

Пекарский порошок — половина 1 ч. л.

Цедра для украшения.

Как готовим:

Целый апельсин заливаем стаканом воды и ставим вариться. После кипения оставьте фрукт еще на полчаса. Далее апельсин разрезаем на две половинки и удаляем косточки. Измельчаем апельсин в блендере, добавляем еще немного воды из кастрюли, где варился цитрус, и измельчаем, пока не получим однородную массу. Топим шоколад на водяной бане. Добавляем в него апельсиновую массу, миндаль и сахар с яичными желтками. Засыпаем пекарский порошок. Белки от яиц взбиваем до образования пены и также добавляем в шоколадно-апельсиновую массу. Заливаем тесто в форму и ставим в духовку примерно на час. Кекс украшаем цедрой и заливаем растопленным шоколадом.

Фондан

Что нам понадобится:

Какао — 4 ст.л.

Белый шоколад — 50 г.

Горький шоколад — 200 г.

Масло — 200 г.

Яйца — 4 шт.

Желток — 3 шт.

Сахар — 80 г.

Мука — 30 г.

Как готовим:

В формочки для выпекания, смазанные маслом, засыпаем по краям какао. Топим масло на водяной бане, добавляем к нему оба вида шоколада и также ждем, пока все растопится. Над водяной баней взбивваем яйца, сахар и желтки. Добавляем в шоколад муку и перемешиваем. Обе смеси соединяем. Разливаем тесто по формам и ставим в духовку до готовности.

Мусс с шоколадом

Что нам понадобится:

Любые шоколадные батончики — 4 шт.

Молоко — 100 мл.

Какао — 2 ст.л.

Яичный белок — 3 шт.

Как готовим:

Выкладываем шоколадные батончики в кастрюлю, заливаем молоком и топим на медленном огне. Добавляем какао и взбиваем в блендере. Когда образуется пена, добавляем белки в шоколадную массу. Готовый мусс разливаем по креманкам и ставим в холодильник, пока десерт не станет плотным.