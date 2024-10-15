Диетолог рассказала о сомнительной пользе батончиков и мюсли

Батончики, мюсли и другие снеки на самом деле могут быть не такими полезными, поскольку часто в них содержится большое количество сахара, пишет «Радио 1» со ссылкой на главного врача-диетолога Министерства здравоохранения Московской области Инну Пичугину. По ее словам, полезные батончики должны состоять из злаков, сухофруктов, ягод и фруктов.

В состав некоторых зожных батончиков входят сахар, пальмовое масло и другие неполезные ингредиенты. Это очень жирно и сладко, — объяснила медик.

Врач отметила, что полезный батончик может содержать добавки из орехов, семечек и других натуральных ингредиентов, однако с минимальным присутствием сахара. Также в составе должны преобладать «медленные» углеводы.

Поэтому предпочтительнее выбирать продукты с минимально обработанными компонентами: цельные, а не измельченные злаки, дробленые или целые семечки и орехи, а не паста из них. Стоит также избегать продуктов с усилителями вкуса, искусственными красителями, ароматизаторами и другими химикатами, — добавила диетолог.

Кроме того, лучше выбирать снеки с кокосовым, а не пальмовым маслом, подытожила врач.