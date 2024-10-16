Какой хлеб любят в России

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов рассказал, какие сорта и виды выпечки предпочитают в разных частях России.

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«Парламентская газета» отметила, что 16 октября отмечают Всемирный день хлеба.

Хлеб в РФ едят везде. На Кавказе больше любят пшеничный хлеб, это связано с большим количеством пшеницы, которую выращивают на юге страны. Там пекут и продают очень много лепешек.

Семенов отметил, что в Кемеровской области ценят ржано-пшеничные буханки за их энергетическую ценность и набор витаминов. По словам кемеровского хлебопека, шахтеры перед спуском в забой берут с собой краюху хлеба, фляжку воды или компота, а также кусок сала или мяса. Им необходимо много калорий на время, проводимое под землей.

В центральной Росси самыми популярными сортами хлеба являются батоны «Нарезной» и «Дачный», а также «Дарницкий» и «Бородинский» хлеб. Это самые массовые сорта, которые востребованы ежедневно. В Приволжье вкусы схожи с центром.

Жители Дальнего Востока и Приморья предпочитают пшеничный хлеб высшего сорта. Однако они любят экспериментировать, добавляя в рецепты ламинарию, морошку, ягель. На Камчатке делают пирожки с папоротником. Где-то добавляют

Видов хлеба в стране так же много, как и национальностей, отметили в Союзе пекарей. Каждая народность привнесла что-то свое в рецептуры. Семенов подчеркнул, что даже при одной рецептуре буханки получатся разными на вкус. К примеру, в столице любят хлеб послаще, а чем ближе к Сибири, тем он становится преснее.

Отдельно в пристрастиях к хлебу стоят жители Арктической зоны. В 2024-м в Нарьян-Маре союз запустил пекарню. Она допекает замороженный хлеб, производимый заводами в центральной части России. В регион были завезены 70 видов различных хлебобулочных изделий, в том числе слойки, круассаны, багеты.

Розничная наценка на хлеб и изделия из пшеничной муки в среднем за январь-август составила до 29,1%, а из ржаной муки - до 36,6%, отметил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Эксперт уверен, что справиться с ростом цен на хлеб могут помочь мини-пекарни. Он отметил, что все больше сетевых магазинов открывают собственные пекарни в торговых залах.

Ранее врач рассказал, как сделать белый хлеб полезней. Сообщалось, что употребление белого хлеба в пищу может стать причиной бессонницы у женщин.