Что полезного и вкусного приготовить из тыквы: пять рецептов от нутрициолога

Французы знают толк в кино, поцелуях и, конечно, в еде. Предлагаем вам погрузиться в атмосферу уютного французского вечера с тарелкой классического тыквенного супа. Это блюдо порадует не только приятным вкусом, но и пользой. Богатая бета-каротином тыква помогает улучшить концентрацию внимания и память, а молоко — поспособствует усвоению этого вещества в организме.

Ингредиенты Тыква — 800 г Средний клубень картошки — 2 шт. Крупный лук-порей — 1 шт. Молоко — 2 стакана Оливковое масло — 30 мл Чеснок — 4 зубчика Соль — по вкусу Перец — по вкусу Способ приготовления Тыкву очищаем от кожуры и семечек, нарезаем кубиками. Так же следует поступить с картофелем. В кастрюле разогреваем масло и на среднем огне обжариваем нарезанный кольцами лук-порей и измельченные зубчики чеснока. К обжаренным овощам добавляем картофель с тыквой, вливаем полтора литра воды, солим и перчим. Доводим до кипения, убавляем огонь до среднего и варим в течение 45 минут. Когда суп будет готов, немного остудите его и пропустите через блендер. После — поставьте на огонь, влейте молоко и прогрейте, тщательно помешивая.

Также рекомендуем приготовить рататуй — низкокалорийное овощное рагу из Франции.

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