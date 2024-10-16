Рецепт для похудения: грудка с болгарским перцем

Яркая и ароматная курица с болгарским перцем для семейного ужина. Сочетание сыров поддержит аромат чеснока и перчика. Блюдо не вредит фигуре — всего 122 ккал на 100 г.

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На две порции возьмите 350 г куриного филе, три болгарских перца, два зубчика чеснока, 100 г сливочного сыра, 50 г мягкого сыра, чайную ложку сухих специй и половину чайной ложки соли.

Перцы очистите от семян и плодоножки, нарежьте тонко и выложите на дно формы для выпекания. Сверху выложите промытое проточной водой куриное филе. Смешайте сухие специи и соль и натрите курицу.

Сверху на грудку выложите мелко нарезанный чеснок. Сливочный сыр нарежьте и выложите на курицу. Натрите российский сыр и посыпьте им курицу с перцами. Выпекайте в разогретой до 180–200 градусов духовке полчаса.

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