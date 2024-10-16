Пять рецептов блюд из любимых советских фильмов

Свой неповторимый след в истории оставили не только актеры, сюжеты и цитаты из советских фильмов. Герои советского кино еще любили и вкусно поесть. Вспомните знаменитую дичь из «Бриллиантовой руки» и заливную рыбу из «Иронии судьбы, или С легким паром!», пирог «Ноктюрн» из «Самой обаятельной и привлекательной», сочные мандарины и яблоки из «Полосатого рейса» или по-настоящему царский стол яств в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», шашлык в «Операции «Ы» и других приключения Шурика», застолья в кинокартине «Москва слезам не верит». Блюда и продукты питания в советском кино раскрывали уровень жизни персонажей или даже целую эпоху. В материале MIR24.TV – пять рецептов блюд из популярных советских фильмов.

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Смотрите в пятницу, 18 октября, в 21:00 и в воскресенье, 20 октября, в 5:40 х/ф «Вокзал для двоих» на телеканале «МИР». По сюжету официантка Вера и пианист Платон Рябинин знакомятся на вокзале провинциального городка Заступинск при очень непривлекательных обстоятельствах.

Курица диетическая от буфетчицы Веры («Вокзала для двоих»)

Легендарную диетическую курицу в лирической комедии подает буфетчица Вера (Людмила Гурченко) пианисту Платону Рябинину (Олег Басилашвили) в столовой на железнодорожной станции несуществующего городка Заступинск.

Ингредиенты:

Куриные ножки – 800 граммов;

Вода – 1,5 литра;

Лук, морковь – по 1 штуке;

Специи: соль, перец, лавровый лист – по вкусу.

Приготовление:

Чтобы мясо получилось еще более нежным и вкусным, его следует заложить в горячую воду. Если нужен вкусный бульон, мясо закладывают в холодную воду. Кожу с ножек для большей диетичности блюда лучше все же не снимать. С закипевшего бульона снимают пену, добавляют луковицу и морковь, соль и варят птицу при слабом кипении до готовности около 40 минут.

Картофельная запеканка от поварихи Тоси («Девчата»)

Попробуйте приготовить запеканку, о которой рассказывала Тося Кислицына (в исполнении Надежды Румянцевой). В ее представлении из картофеля можно приготовить очень много блюд. Это картошка жареная, картошка вареная, картошка с грибами, картошка-пай, картофельная запеканка...

Ингредиенты:

Картофель – 700 граммов;

Фарш мясной – 400 граммов;

Сливочное масло – 100 граммов;

Молоко – 100 мл;

Яйцо – 1 штука;

Сметана – 100 граммов;

Мука – 100 граммов;

Лук репчатый – 100 граммов;

Зелень, соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Сварите картофель. Разомните его толкушкой, добавьте сливочное масло, яйцо и молоко. Солим. Перемешайте массу венчиком. На одной сковороде обжарьте порезанный лук до готовности, на другой – фарш. К фаршу добавьте соль, перец, муку и тушите 5 минут. Затем добавьте обжаренный лук.

Форму для выпечки необходимо смазать маслом, затем туда выкладываем половину пюре. Распределяем и утрамбовываем ложкой. Следом выкладываем готовый фарш. Сверху – оставшееся пюре, которое смазываем сметаной, украшаем зеленью. Запекать 30-40 минут.

Пирог «Ноктюрн» от Нади Клюевой («Самая обаятельная и привлекательная»)

Пышным и аппетитным пирогом «Ноктюрн» инженер Наденька Клюева (Ирина Муравьева) угощала гостей в знаменитой мелодраме Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная». Предлагаем нашим читателям приготовить этот кинематографичный десерт.

Ингредиенты:

Яйцо (крупное) – 2 штуки;

Мука пшеничная – 300 граммов;

Сахар – 250 граммов;

Сметана – 200 граммов;

Разрыхлитель – 0,5 чайные ложки;

Яблоки (средние) – 3 штуки;

Масло сливочное – 20 граммов;

Корица – по вкусу.

Приготовление:

Перетереть руками холодное сливочное масло (20 граммов), порезанное на кубики, сахар (20 граммов), муку (30 граммов) и корицу. Сформируйте небольшую колбаску и отправьте ее в морозильник. Оставшуюся муку просеять с разрыхлителем. Взбить яйца с сахаром, добавить в массу сметану, перемешать миксером на низкой скорости. А потом всыпать муку с разрыхлителем. Все объединить и вновь взбить миксером.

Переложить тесто в подготовленную и смазанную сливочным маслом форму. Украсить тесто тонким веером из яблок и присыпать немного сахаром. Затем надо присыпать пирог замороженным тестом. Выпекать в духовке около 50 минут.

Заливная рыба от Нади Шевелевой («Ирония судьбы, или С легким паром!»)

«Ирония судьбы или с легким паром» навсегда прославил это блюдо, про которое Ипполит (Юрий Яковлев) сказал фразу, ушедшую в народ: «Какая гадость, какая гадость эта ваша заливная рыба...». Традиционный хит советского новогоднего стола того времени – заливная рыба. Предлагаем рецепт «Заливного судака» из «Книги о вкусной и здоровой пище».

Ингредиенты:

Судак – 1-1,5 килограмма;

Желатин – 10-12 граммов;

Лук – 1 штука;

Лавровый лист – 1-2 штуки;

Соль и специи – по вкусу.

Приготовление:

Судака надо очистить, помыть и нарезать на куски. Из костей, головы (без жабр), икры и кореньев с луком отварить бульон, добавив соль и 1-2 лавровых листика. По готовности бульона (15–20 минут) в кастрюлю положить куски судака.

Когда рыба будет готова, вынуть куски, сложить на блюдо или в форму в виде целой рыбы, оставив небольшие промежутки между кусками. Поставить рыбу в холодное место.

В получившемся бульоне растворить размоченный желатин, вскипятить и процедить через салфетку.

Каждый кусок судака украсить ломтиками лимона, вырезанными из моркови звездочками, листиком зелени и залить полученным желе в два-три приема, чтобы украшения не сдвинулись с места, а куски судака были залиты желе. Блюдо держать в холодном месте, пока желе не застынет.

Утка с яблоками от Мюнхгаузена («Тот самый Мюнхгаузен»)

Помните утку, которую так ловко подстрелил знаменитый барон Мюнхгаузен (лучшая роль Олега Янковского)? Порадуйте себя и своих близких таким ярким и сочным блюдом.

Ингредиенты:

Утка – 1,5-2 килограмма;

Яблоки – 5-6 штук;

Соль и перец – по вкус;

Для маринада: семена фенхеля, тимьян, черный молотый перец, сушеный базилик, имбирь молотый, мускатный орех, сок половинки лимона.

Приготовление:

Утку натрите солью и перцем, яблоки очистите от сердцевины и, не удаляя кожицу, нарежьте крупными дольками. Начините утку яблоками, натрите утку внутри и снаружи маринадом. Брюшко заколите зубочистками. Замаринованную утку поместите в рукав для запекания и поставьте в духовку на 2-2,5 часа (все зависит от жирности утки).

Для корочки: бульон из птицы, бальзамический уксус и сахар доведите до кипения и варите 20 минут. За полчаса до запекания вытащите утки из духовки и обмажьте смесью. Повторяйте процедуру каждые 10 минут.