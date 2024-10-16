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Что полезного и вкусного приготовить из тыквы: пять рецептов от нутрициолога

Тыква — это не только вкусный, но и полезный продукт, который стоит включить в свой рацион для разнообразия и сбалансированности питания. О том, какими чудодейственными свойствами обладает тыква и ее семечки, а также что можно из нее приготовить, «Вечерняя Москва» узнала у нутрициолога сети «Клиники Фомина» Анны Тихоненко.

Пять полезных рецептов из тыквы
© Вечерняя Москва

Чем полезна тыква

Как рассказала специалист, тыква и тыквенные семечки обладают множеством полезных свойств:

  • Содержат множество нутриентов: являются богатыми источниками витаминов (А, С, Е, группы В), минералов (железа, кальция, магния, калия, фосфора, меди) и антиоксидантов, что помогает организму укрепить иммунную систему, бороться со свободными радикалами и предотвращать развитие различных заболеваний;
  • Полезны для пищеварения: клетчатка способствует нормализации пищеварения, предотвращает запоры и улучшает работу кишечника;
  • Благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему: семечки содержат полиненасыщенные жирные кислоты и клетчатку, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови, что предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний;
  • Помогают контролировать вес: тыква и тыквенные семечки сытные, содержат клетчатку и белок, что способствует насыщению и помогает разнообразию рациона;
  • Содержат цинк, который важен для здоровья кожи, волос и ногтей, а также укрепляет иммунную систему;
  • Цвет тыквы, особенно с уходом солнца, вызывает положительные эмоции, что сказывается на настроении. Так что это еще в какой-то мере и «цветотерапия».
«Больше нутриентов в спелой (с плотной коркой) тыкве с подсохшим хвостиком, — уточнила нутрициолог. — Покупать разрезанную тыкву не рекомендуется, потому что гарантировать санитарно-гигиеническую безопасность продукта в этом случае нельзя».

Что приготовить из тыквы

Тыква по-корейски

Ингредиенты:

  • Тыква — 1 кг;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Растительное масло — 5 ст. л;
  • Яблочный уксус — 2 ст. л;
  • Кориандр — 1/2 ч. л;
  • Соль — 1 ч. л;
  • Сахар — 1 ст. л;
  • Черный молотый перец — 1 ч. л;
  • Красный молотый перец (острый) —1/2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Помыть и почистить тыкву;
  2. Натереть на специальной терке для корейской моркови;
  3. Очищенный чеснок пропустить через пресс;
  4. К тыкве добавить чеснок, кориандр, черный и красный перец, соль и сахар. Перемешать;
  5. Добавить масло, уксус. Снова перемешать;
  6. Поставить тыкву под пресс в холодильник и оставить на сутки.

Крем-суп из тыквы

Ингредиенты:

  • Тыква — 1 кг;
  • Морковь — 1 шт;
  • Лук репчатый — 1 шт;
  • Стебли сельдерея — 100 г;
  • Куриный бульон — 400 г;
  • Кокосовое молоко — 200 г;
  • Имбирь молотый — 2 г;
  • Мускатный орех — 2 г;
  • Соль и перец по вкусу;
  • Запеченное куриное филе и сухарики для подачи.

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистить от кожуры и семечек, нарезать на средние кусочки произвольные, сбрызнуть маслом, отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20–30 минут;
  2. Лук, морковь и стебли сельдерея почистить, мелко нарезать и обжарить до мягкости, за пару минут до готовности добавить специи;
  3. Пробить в блендере тыкву, зажарку, бульон, кокосовое молоко;
  4. Прогреть в кастрюле на плите, добавить соль и перец по вкусу.

Салат с тыквой

Ингредиенты:

  • Тыква — 300 г;
  • Свекла — 200 г;
  • Чернослив — 100 г;
  • Гранат — 1/2;
  • Сыр фета — 100 г;
  • Рукола;
  • Оливковое масло — 1 ст. л.

Для заправки:

  • Масло тыквенной семечки — 2 ст. л;
  • Горчица — 1 ч. л;
  • Сок апельсина — 50 мл.

Способ приготовления:

  1. Почистить и нарезать кубиками тыкву и свеклу;
  2. Обмазать их оливковым маслом и запечь в духовке при 200 градусах до готовности (~25 минут);
  3. Нарезать чернослив и сыр кубиками, смешав их с запеченными овощами, руколой и зернами граната;
  4. Заправить салат и хорошо перемешать.

Тыквенные панкейки

Ингредиенты:

  • Молоко — 250 мл;
  • Тыквенное пюре — 300 г;
  • Мука — 250 г;
  • Яйца — 2 шт;
  • Масло сливочное — 3 ст. л;
  • Разрыхлитель — 10 г;
  • Сахар по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить до образования пены;
  2. Добавить тыквенное пюре, растопленное масло и сахар;
  3. Влить молоко, просеять муку с разрыхлителем и еще раз взбить миксером;
  4. Жарить панкейки на разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

Овощной гратен

Ингредиенты:

  • Тыква — 200 г;
  • Батат — 1 шт;
  • Картофель — 2 шт;
  • Морковь — 1 шт;
  • Сливки — 300 мл;
  • Сыр — 150 г;
  • Чеснок — 6 зубчиков;
  • Мускатный орех, соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Тонко нарезать слайсами или натереть на терке овощи и выложить их на дно формы послойно;
  2. Половину тертого сыра смешать со сливками, добавить чеснок и обильно специи (тыква, батат и морковь дают ощутимую сладость);
  3. Этой смесью полить каждый слой;
  4. Сверху присыпать оставшимся сыром;
  5. Поставить в разогретую до 190 градусов духовку на 60–90 минут. На половину времени приготовления накрываем фольгой.