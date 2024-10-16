Пять полезных рецептов из тыквы

Что полезного и вкусного приготовить из тыквы: пять рецептов от нутрициолога
Тыква — это не только вкусный, но и полезный продукт, который стоит включить в свой рацион для разнообразия и сбалансированности питания. О том, какими чудодейственными свойствами обладает тыква и ее семечки, а также что можно из нее приготовить, «Вечерняя Москва» узнала у нутрициолога сети «Клиники Фомина» Анны Тихоненко.
Чем полезна тыква
Как рассказала специалист, тыква и тыквенные семечки обладают множеством полезных свойств:
- Содержат множество нутриентов: являются богатыми источниками витаминов (А, С, Е, группы В), минералов (железа, кальция, магния, калия, фосфора, меди) и антиоксидантов, что помогает организму укрепить иммунную систему, бороться со свободными радикалами и предотвращать развитие различных заболеваний;
- Полезны для пищеварения: клетчатка способствует нормализации пищеварения, предотвращает запоры и улучшает работу кишечника;
- Благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему: семечки содержат полиненасыщенные жирные кислоты и клетчатку, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови, что предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний;
- Помогают контролировать вес: тыква и тыквенные семечки сытные, содержат клетчатку и белок, что способствует насыщению и помогает разнообразию рациона;
- Содержат цинк, который важен для здоровья кожи, волос и ногтей, а также укрепляет иммунную систему;
- Цвет тыквы, особенно с уходом солнца, вызывает положительные эмоции, что сказывается на настроении. Так что это еще в какой-то мере и «цветотерапия».
«Больше нутриентов в спелой (с плотной коркой) тыкве с подсохшим хвостиком, — уточнила нутрициолог. — Покупать разрезанную тыкву не рекомендуется, потому что гарантировать санитарно-гигиеническую безопасность продукта в этом случае нельзя».
Что приготовить из тыквы
Тыква по-корейски
Ингредиенты:
- Тыква — 1 кг;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Растительное масло — 5 ст. л;
- Яблочный уксус — 2 ст. л;
- Кориандр — 1/2 ч. л;
- Соль — 1 ч. л;
- Сахар — 1 ст. л;
- Черный молотый перец — 1 ч. л;
- Красный молотый перец (острый) —1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- Помыть и почистить тыкву;
- Натереть на специальной терке для корейской моркови;
- Очищенный чеснок пропустить через пресс;
- К тыкве добавить чеснок, кориандр, черный и красный перец, соль и сахар. Перемешать;
- Добавить масло, уксус. Снова перемешать;
- Поставить тыкву под пресс в холодильник и оставить на сутки.
Крем-суп из тыквы
Ингредиенты:
- Тыква — 1 кг;
- Морковь — 1 шт;
- Лук репчатый — 1 шт;
- Стебли сельдерея — 100 г;
- Куриный бульон — 400 г;
- Кокосовое молоко — 200 г;
- Имбирь молотый — 2 г;
- Мускатный орех — 2 г;
- Соль и перец по вкусу;
- Запеченное куриное филе и сухарики для подачи.
Способ приготовления:
- Тыкву очистить от кожуры и семечек, нарезать на средние кусочки произвольные, сбрызнуть маслом, отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20–30 минут;
- Лук, морковь и стебли сельдерея почистить, мелко нарезать и обжарить до мягкости, за пару минут до готовности добавить специи;
- Пробить в блендере тыкву, зажарку, бульон, кокосовое молоко;
- Прогреть в кастрюле на плите, добавить соль и перец по вкусу.
Салат с тыквой
Ингредиенты:
- Тыква — 300 г;
- Свекла — 200 г;
- Чернослив — 100 г;
- Гранат — 1/2;
- Сыр фета — 100 г;
- Рукола;
- Оливковое масло — 1 ст. л.
Для заправки:
- Масло тыквенной семечки — 2 ст. л;
- Горчица — 1 ч. л;
- Сок апельсина — 50 мл.
Способ приготовления:
- Почистить и нарезать кубиками тыкву и свеклу;
- Обмазать их оливковым маслом и запечь в духовке при 200 градусах до готовности (~25 минут);
- Нарезать чернослив и сыр кубиками, смешав их с запеченными овощами, руколой и зернами граната;
- Заправить салат и хорошо перемешать.
Тыквенные панкейки
Ингредиенты:
- Молоко — 250 мл;
- Тыквенное пюре — 300 г;
- Мука — 250 г;
- Яйца — 2 шт;
- Масло сливочное — 3 ст. л;
- Разрыхлитель — 10 г;
- Сахар по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца взбить до образования пены;
- Добавить тыквенное пюре, растопленное масло и сахар;
- Влить молоко, просеять муку с разрыхлителем и еще раз взбить миксером;
- Жарить панкейки на разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.
Овощной гратен
Ингредиенты:
- Тыква — 200 г;
- Батат — 1 шт;
- Картофель — 2 шт;
- Морковь — 1 шт;
- Сливки — 300 мл;
- Сыр — 150 г;
- Чеснок — 6 зубчиков;
- Мускатный орех, соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Тонко нарезать слайсами или натереть на терке овощи и выложить их на дно формы послойно;
- Половину тертого сыра смешать со сливками, добавить чеснок и обильно специи (тыква, батат и морковь дают ощутимую сладость);
- Этой смесью полить каждый слой;
- Сверху присыпать оставшимся сыром;
- Поставить в разогретую до 190 градусов духовку на 60–90 минут. На половину времени приготовления накрываем фольгой.