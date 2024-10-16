Пять полезных рецептов из тыквы

Тыква — это не только вкусный, но и полезный продукт, который стоит включить в свой рацион для разнообразия и сбалансированности питания. О том, какими чудодейственными свойствами обладает тыква и ее семечки, а также что можно из нее приготовить, «Вечерняя Москва» узнала у нутрициолога сети «Клиники Фомина» Анны Тихоненко.

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Чем полезна тыква

Как рассказала специалист, тыква и тыквенные семечки обладают множеством полезных свойств:

Содержат множество нутриентов: являются богатыми источниками витаминов (А, С, Е, группы В), минералов (железа, кальция, магния, калия, фосфора, меди) и антиоксидантов, что помогает организму укрепить иммунную систему, бороться со свободными радикалами и предотвращать развитие различных заболеваний;

Полезны для пищеварения: клетчатка способствует нормализации пищеварения, предотвращает запоры и улучшает работу кишечника;

Благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему: семечки содержат полиненасыщенные жирные кислоты и клетчатку, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови, что предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний;

Помогают контролировать вес: тыква и тыквенные семечки сытные, содержат клетчатку и белок, что способствует насыщению и помогает разнообразию рациона;

Содержат цинк, который важен для здоровья кожи, волос и ногтей, а также укрепляет иммунную систему;

Цвет тыквы, особенно с уходом солнца, вызывает положительные эмоции, что сказывается на настроении. Так что это еще в какой-то мере и «цветотерапия».

«Больше нутриентов в спелой (с плотной коркой) тыкве с подсохшим хвостиком, — уточнила нутрициолог. — Покупать разрезанную тыкву не рекомендуется, потому что гарантировать санитарно-гигиеническую безопасность продукта в этом случае нельзя».

Что приготовить из тыквы

Тыква по-корейски

Ингредиенты:

Тыква — 1 кг;

Чеснок — 2 зубчика;

Растительное масло — 5 ст. л;

Яблочный уксус — 2 ст. л;

Кориандр — 1/2 ч. л;

Соль — 1 ч. л;

Сахар — 1 ст. л;

Черный молотый перец — 1 ч. л;

Красный молотый перец (острый) —1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Помыть и почистить тыкву; Натереть на специальной терке для корейской моркови; Очищенный чеснок пропустить через пресс; К тыкве добавить чеснок, кориандр, черный и красный перец, соль и сахар. Перемешать; Добавить масло, уксус. Снова перемешать; Поставить тыкву под пресс в холодильник и оставить на сутки.

Крем-суп из тыквы

Ингредиенты:

Тыква — 1 кг;

Морковь — 1 шт;

Лук репчатый — 1 шт;

Стебли сельдерея — 100 г;

Куриный бульон — 400 г;

Кокосовое молоко — 200 г;

Имбирь молотый — 2 г;

Мускатный орех — 2 г;

Соль и перец по вкусу;

Запеченное куриное филе и сухарики для подачи.

Способ приготовления:

Тыкву очистить от кожуры и семечек, нарезать на средние кусочки произвольные, сбрызнуть маслом, отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20–30 минут; Лук, морковь и стебли сельдерея почистить, мелко нарезать и обжарить до мягкости, за пару минут до готовности добавить специи; Пробить в блендере тыкву, зажарку, бульон, кокосовое молоко; Прогреть в кастрюле на плите, добавить соль и перец по вкусу.

Салат с тыквой

Ингредиенты:

Тыква — 300 г;

Свекла — 200 г;

Чернослив — 100 г;

Гранат — 1/2;

Сыр фета — 100 г;

Рукола;

Оливковое масло — 1 ст. л.

Для заправки:

Масло тыквенной семечки — 2 ст. л;

Горчица — 1 ч. л;

Сок апельсина — 50 мл.

Способ приготовления:

Почистить и нарезать кубиками тыкву и свеклу; Обмазать их оливковым маслом и запечь в духовке при 200 градусах до готовности (~25 минут); Нарезать чернослив и сыр кубиками, смешав их с запеченными овощами, руколой и зернами граната; Заправить салат и хорошо перемешать.

Тыквенные панкейки

Ингредиенты:

Молоко — 250 мл;

Тыквенное пюре — 300 г;

Мука — 250 г;

Яйца — 2 шт;

Масло сливочное — 3 ст. л;

Разрыхлитель — 10 г;

Сахар по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца взбить до образования пены; Добавить тыквенное пюре, растопленное масло и сахар; Влить молоко, просеять муку с разрыхлителем и еще раз взбить миксером; Жарить панкейки на разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

Овощной гратен

Ингредиенты:

Тыква — 200 г;

Батат — 1 шт;

Картофель — 2 шт;

Морковь — 1 шт;

Сливки — 300 мл;

Сыр — 150 г;

Чеснок — 6 зубчиков;

Мускатный орех, соль, перец по вкусу.

Способ приготовления: