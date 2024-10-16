Рецепт универсального маринада для грибов

Маринованные грибы любят многие. Однако перед заготовкой их нужно хорошо промыть. Вот универсальный рецепт маринада для всех видов грибов.

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Возьмите литр воды, две столовые ложки сахара, четыре чайные ложки соли, три лавровых листа, шесть горошин душистого перца, четыре гвоздики, 0,5 чайной ложки корицы и три чайные ложки уксусной эссенции (70%).

Вскипятите воду, добавьте специи и проварите три минуты. В самом конце варки добавьте уксус. Снимите с огня.

Грибы хорошо промойте, крупные разрежьте. Залейте холодной водой и доведите до кипения. Воду слейте. Во второй воде отварите грибы, добавив соль. Не мешайте и доведите до закипания.

К концу варки грибы осядут на дно, достаньте их шумовкой. Разложите грибы по стерильным банкам на 2/3 высоты и слейте осевший отвар. Залейте готовым маринадом до верха.

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