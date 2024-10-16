Рецепт универсального маринада для грибов

Универсальный маринад для всех грибов: экономный вариант для хитрых хозяек
Маринованные грибы любят многие. Однако перед заготовкой их нужно хорошо промыть. Вот универсальный рецепт маринада для всех видов грибов.
Возьмите литр воды, две столовые ложки сахара, четыре чайные ложки соли, три лавровых листа, шесть горошин душистого перца, четыре гвоздики, 0,5 чайной ложки корицы и три чайные ложки уксусной эссенции (70%).
Вскипятите воду, добавьте специи и проварите три минуты. В самом конце варки добавьте уксус. Снимите с огня.
Грибы хорошо промойте, крупные разрежьте. Залейте холодной водой и доведите до кипения. Воду слейте. Во второй воде отварите грибы, добавив соль. Не мешайте и доведите до закипания.
К концу варки грибы осядут на дно, достаньте их шумовкой. Разложите грибы по стерильным банкам на 2/3 высоты и слейте осевший отвар. Залейте готовым маринадом до верха.
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