Десерты родом из СССР: семь простых рецептов от шеф-повара

В Советском Союзе сладости не были такими разнообразными, как сегодня, но кулинары умудрялись готовить вкусные десерты из доступных продуктов — и они порой получались душевнее и интереснее, чем современные торты и пирожные фабричного производства. Некоторые из них стали классикой, а их рецепты до сих пор популярны. Давайте вспомним семь сладких шедевров эпохи вместе с шеф-поваром со стажем работы 22 года Русланом Мироновым.

© unsplash

Пирожное «Картошка»

Готовится из крошек печенья или остатков бисквита, смешанных с какао, маслом и сгущенкой. Смесь формуют в «картошины» и обваливают в какао или сахарной пудре. Легко приготовить и не требует выпекания.

Печенье (или бисквит) — 300 г;

Сгущенное молоко — 200 мл;

Масло сливочное — 100 г;

Какао — 2 ст. л;

Орехи (по желанию) — 50 г.

Измельчите печенье в крошку; Растопите масло и смешайте со сгущенкой и какао; Добавьте орехи и сформируйте «картошины»; Обваляйте в какао и отправьте в холодильник на 2—3 часа.

Торт «Наполеон»

Этот многослойный торт из хрустящих коржей с заварным кремом стал традицией на праздничных столах. Для лучшего вкуса его оставляют на ночь пропитаться, что делает десерт особенно нежным.

Мука — 500 г;

Масло сливочное — 200 г;

Вода холодная — 200 мл;

Соль — 1 щепотка;

Яйцо — 1 шт.

Крем:

Молоко — 1 л;

Яйца — 4 шт;

Сахар — 300 г;

Мука — 100 г;

Масло сливочное — 200 г.

Замесите тесто и разделите на 8—10 частей; Выпекайте каждый корж при 180°C до золотистой корочки; Для крема смешайте яйца, сахар и муку, влейте молоко и варите до загустения; Смажьте коржи кремом, соберите торт и оставьте на ночь для пропитки.

Вафельные трубочки со сгущенкой

Тонкие вафли, свернутые в трубочки и начиненные вареной сгущенкой нравились всем — и детям, и взрослым. Приготовить их можно с помощью специального устройства — вафельницы, а для вкуса иногда добавляют орехи или изюм.

Яйца — 3 шт;

Сахар — 150 г;

Масло сливочное — 200 г;

Мука — 200 г;

Вареная сгущенка — 1 банка.

Взбейте яйца с сахаром, добавьте масло и муку; Выпекайте вафли в вафельнице и сразу горячими сворачивайте в трубочки; Наполните трубочки сгущенкой.

Зефир

В СССР зефир готовили из яблочного пюре и агар-агара. Этот воздушный десерт был и остается популярным благодаря своей мягкой текстуре и легкости.

Яблочное пюре — 250 г;

Сахар — 500 г;

Агар-агар — 8 г;

Вода — 150 мл;

Яичный белок — 1 шт.

Замочите агар-агар в воде и доведите до кипения; Смешайте пюре с половиной сахара и белком, взбейте; Введите агар-агар в смесь, выдавите из зефирки из кондитерского мешка на лист пергаментной бумаги и высушите.

Желе на соке

Одним из самых простых и полезных десертов было желе, приготовленное из сока и желатина. Его подавали в прозрачных стаканах, добавляя фрукты для красоты.

Сок (любой) — 500 мл;

Желатин — 15 г;

Сахар — 100 г (опционально).

Замочите желатин в холодной воде; Доведите сок с сахаром до кипения, добавьте желатин; Разлейте по формам и дайте застыть в холодильнике.

Сырники

Хотя это блюдо больше известно как завтрак, его часто подавали и в качестве десерта. Сырники обжаривали на сковороде и подавали с медом, вареньем или сметаной.

Творог — 500 г;

Яйцо — 2 шт;

Мука или манка — 3 ст. л;

Сахар — 2 ст. ложки;

Соль — 1 щепотка.

Смешайте творог, яйца, муку и сахар; Сформируйте небольшие лепешки; Обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

Глазированные сырки

Эти маленькие творожные батончики в шоколадной глазури производились на фабриках, но их можно было приготовить и дома. Сырки подавали охлажденными, и они были настоящим деликатесом.

Творог — 400 г;

Сахар — 100 г;

Масло сливочное — 50 г;

Шоколад — 200 г.