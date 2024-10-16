Десерты родом из СССР: семь простых рецептов от шеф-повара

Десерты родом из СССР: 7 интересных и простых рецептов от шеф-повара
В Советском Союзе сладости не были такими разнообразными, как сегодня, но кулинары умудрялись готовить вкусные десерты из доступных продуктов — и они порой получались душевнее и интереснее, чем современные торты и пирожные фабричного производства. Некоторые из них стали классикой, а их рецепты до сих пор популярны. Давайте вспомним семь сладких шедевров эпохи вместе с шеф-поваром со стажем работы 22 года Русланом Мироновым.
Пирожное «Картошка»
Готовится из крошек печенья или остатков бисквита, смешанных с какао, маслом и сгущенкой. Смесь формуют в «картошины» и обваливают в какао или сахарной пудре. Легко приготовить и не требует выпекания.
- Печенье (или бисквит) — 300 г;
- Сгущенное молоко — 200 мл;
- Масло сливочное — 100 г;
- Какао — 2 ст. л;
- Орехи (по желанию) — 50 г.
- Измельчите печенье в крошку;
- Растопите масло и смешайте со сгущенкой и какао;
- Добавьте орехи и сформируйте «картошины»;
- Обваляйте в какао и отправьте в холодильник на 2—3 часа.
Торт «Наполеон»
Этот многослойный торт из хрустящих коржей с заварным кремом стал традицией на праздничных столах. Для лучшего вкуса его оставляют на ночь пропитаться, что делает десерт особенно нежным.
- Мука — 500 г;
- Масло сливочное — 200 г;
- Вода холодная — 200 мл;
- Соль — 1 щепотка;
- Яйцо — 1 шт.
Крем:
- Молоко — 1 л;
- Яйца — 4 шт;
- Сахар — 300 г;
- Мука — 100 г;
- Масло сливочное — 200 г.
- Замесите тесто и разделите на 8—10 частей;
- Выпекайте каждый корж при 180°C до золотистой корочки;
- Для крема смешайте яйца, сахар и муку, влейте молоко и варите до загустения;
- Смажьте коржи кремом, соберите торт и оставьте на ночь для пропитки.
Вафельные трубочки со сгущенкой
Тонкие вафли, свернутые в трубочки и начиненные вареной сгущенкой нравились всем — и детям, и взрослым. Приготовить их можно с помощью специального устройства — вафельницы, а для вкуса иногда добавляют орехи или изюм.
- Яйца — 3 шт;
- Сахар — 150 г;
- Масло сливочное — 200 г;
- Мука — 200 г;
- Вареная сгущенка — 1 банка.
- Взбейте яйца с сахаром, добавьте масло и муку;
- Выпекайте вафли в вафельнице и сразу горячими сворачивайте в трубочки;
- Наполните трубочки сгущенкой.
Зефир
В СССР зефир готовили из яблочного пюре и агар-агара. Этот воздушный десерт был и остается популярным благодаря своей мягкой текстуре и легкости.
- Яблочное пюре — 250 г;
- Сахар — 500 г;
- Агар-агар — 8 г;
- Вода — 150 мл;
- Яичный белок — 1 шт.
- Замочите агар-агар в воде и доведите до кипения;
- Смешайте пюре с половиной сахара и белком, взбейте;
- Введите агар-агар в смесь, выдавите из зефирки из кондитерского мешка на лист пергаментной бумаги и высушите.
Желе на соке
Одним из самых простых и полезных десертов было желе, приготовленное из сока и желатина. Его подавали в прозрачных стаканах, добавляя фрукты для красоты.
- Сок (любой) — 500 мл;
- Желатин — 15 г;
- Сахар — 100 г (опционально).
- Замочите желатин в холодной воде;
- Доведите сок с сахаром до кипения, добавьте желатин;
- Разлейте по формам и дайте застыть в холодильнике.
Сырники
Хотя это блюдо больше известно как завтрак, его часто подавали и в качестве десерта. Сырники обжаривали на сковороде и подавали с медом, вареньем или сметаной.
- Творог — 500 г;
- Яйцо — 2 шт;
- Мука или манка — 3 ст. л;
- Сахар — 2 ст. ложки;
- Соль — 1 щепотка.
- Смешайте творог, яйца, муку и сахар;
- Сформируйте небольшие лепешки;
- Обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
Глазированные сырки
Эти маленькие творожные батончики в шоколадной глазури производились на фабриках, но их можно было приготовить и дома. Сырки подавали охлажденными, и они были настоящим деликатесом.
- Творог — 400 г;
- Сахар — 100 г;
- Масло сливочное — 50 г;
- Шоколад — 200 г.
- Смешайте творог с сахаром и маслом;
- Сформируйте небольшие батончики и заморозьте;
- Растопите шоколад и обмакните в него сырки.