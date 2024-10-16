$97.26+0.24106.08+0.41
Почта

Десерты родом из СССР: 7 интересных и простых рецептов от шеф-повара

В Советском Союзе сладости не были такими разнообразными, как сегодня, но кулинары умудрялись готовить вкусные десерты из доступных продуктов — и они порой получались душевнее и интереснее, чем современные торты и пирожные фабричного производства. Некоторые из них стали классикой, а их рецепты до сих пор популярны. Давайте вспомним семь сладких шедевров эпохи вместе с шеф-поваром со стажем работы 22 года Русланом Мироновым.

Десерты родом из СССР: семь простых рецептов от шеф-повара
© unsplash

Пирожное «Картошка»

Готовится из крошек печенья или остатков бисквита, смешанных с какао, маслом и сгущенкой. Смесь формуют в «картошины» и обваливают в какао или сахарной пудре. Легко приготовить и не требует выпекания.

  • Печенье (или бисквит) — 300 г;
  • Сгущенное молоко — 200 мл;
  • Масло сливочное — 100 г;
  • Какао — 2 ст. л;
  • Орехи (по желанию) — 50 г.
  1. Измельчите печенье в крошку;
  2. Растопите масло и смешайте со сгущенкой и какао;
  3. Добавьте орехи и сформируйте «картошины»;
  4. Обваляйте в какао и отправьте в холодильник на 2—3 часа.

Торт «Наполеон»

Этот многослойный торт из хрустящих коржей с заварным кремом стал традицией на праздничных столах. Для лучшего вкуса его оставляют на ночь пропитаться, что делает десерт особенно нежным.

  • Мука — 500 г;
  • Масло сливочное — 200 г;
  • Вода холодная — 200 мл;
  • Соль — 1 щепотка;
  • Яйцо — 1 шт.

Крем:

  • Молоко — 1 л;
  • Яйца — 4 шт;
  • Сахар — 300 г;
  • Мука — 100 г;
  • Масло сливочное — 200 г.
  1. Замесите тесто и разделите на 8—10 частей;
  2. Выпекайте каждый корж при 180°C до золотистой корочки;
  3. Для крема смешайте яйца, сахар и муку, влейте молоко и варите до загустения;
  4. Смажьте коржи кремом, соберите торт и оставьте на ночь для пропитки.

Вафельные трубочки со сгущенкой

Тонкие вафли, свернутые в трубочки и начиненные вареной сгущенкой нравились всем — и детям, и взрослым. Приготовить их можно с помощью специального устройства — вафельницы, а для вкуса иногда добавляют орехи или изюм.

  • Яйца — 3 шт;
  • Сахар — 150 г;
  • Масло сливочное — 200 г;
  • Мука — 200 г;
  • Вареная сгущенка — 1 банка.
  1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте масло и муку;
  2. Выпекайте вафли в вафельнице и сразу горячими сворачивайте в трубочки;
  3. Наполните трубочки сгущенкой.

Зефир

В СССР зефир готовили из яблочного пюре и агар-агара. Этот воздушный десерт был и остается популярным благодаря своей мягкой текстуре и легкости.

  • Яблочное пюре — 250 г;
  • Сахар — 500 г;
  • Агар-агар — 8 г;
  • Вода — 150 мл;
  • Яичный белок — 1 шт.
  1. Замочите агар-агар в воде и доведите до кипения;
  2. Смешайте пюре с половиной сахара и белком, взбейте;
  3. Введите агар-агар в смесь, выдавите из зефирки из кондитерского мешка на лист пергаментной бумаги и высушите.

Желе на соке

Одним из самых простых и полезных десертов было желе, приготовленное из сока и желатина. Его подавали в прозрачных стаканах, добавляя фрукты для красоты.

  • Сок (любой) — 500 мл;
  • Желатин — 15 г;
  • Сахар — 100 г (опционально).
  1. Замочите желатин в холодной воде;
  2. Доведите сок с сахаром до кипения, добавьте желатин;
  3. Разлейте по формам и дайте застыть в холодильнике.

Сырники

Хотя это блюдо больше известно как завтрак, его часто подавали и в качестве десерта. Сырники обжаривали на сковороде и подавали с медом, вареньем или сметаной.

  • Творог — 500 г;
  • Яйцо — 2 шт;
  • Мука или манка — 3 ст. л;
  • Сахар — 2 ст. ложки;
  • Соль — 1 щепотка.
  1. Смешайте творог, яйца, муку и сахар;
  2. Сформируйте небольшие лепешки;
  3. Обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

Глазированные сырки

Эти маленькие творожные батончики в шоколадной глазури производились на фабриках, но их можно было приготовить и дома. Сырки подавали охлажденными, и они были настоящим деликатесом.

  • Творог — 400 г;
  • Сахар — 100 г;
  • Масло сливочное — 50 г;
  • Шоколад — 200 г.
  1. Смешайте творог с сахаром и маслом;
  2. Сформируйте небольшие батончики и заморозьте;
  3. Растопите шоколад и обмакните в него сырки.