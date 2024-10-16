Как выбрать салат айсберг

Осенью люди стараются есть больше овощей, чтобы восполнить дефицит витаминов. Сейчас стоит обратить внимание на салат айсберг, который можно выбрать, пользуясь тремя проверенными советами.

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Во-первых, листья должны быть светло-зелеными или бледно-зелёными с легким блеском. Избегайте кочанов с желтыми, коричневыми или увядшими листьями. Обязательно проверьте, нет ли пятен или признаков гниения, особенно внизу кочана.

Во-вторых, айсберг должен быть плотным и упругим. Если он слишком мягкий или рыхлый, это может указывать на его перезревание или плохое хранение. Надавите на кочан — он должен быть твёрдым, но не слишком жёстким. Если же айсберг мягкий, то, скорее всего, он начал не просто портиться, а гнить.

В-третьих, салат должен выглядеть свежим и целым. Избегайте кочанов с порванными или засохшими листьями, особенно на внешних слоях. Также на айсберге не должно быть повреждений — через них внутрь продукта могут попасть болезнетворные бактерии, способные вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта.

Отметим, что для своего размера кочан айсберга должен казаться тяжёлым — это хороший признак свежести и сочности.

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