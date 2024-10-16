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Как выбрать салат айсберг: три проверенных совета

Осенью люди стараются есть больше овощей, чтобы восполнить дефицит витаминов. Сейчас стоит обратить внимание на салат айсберг, который можно выбрать, пользуясь тремя проверенными советами.

Как выбрать салат айсберг
© unsplash

Во-первых, листья должны быть светло-зелеными или бледно-зелёными с легким блеском. Избегайте кочанов с желтыми, коричневыми или увядшими листьями. Обязательно проверьте, нет ли пятен или признаков гниения, особенно внизу кочана.

Во-вторых, айсберг должен быть плотным и упругим. Если он слишком мягкий или рыхлый, это может указывать на его перезревание или плохое хранение. Надавите на кочан — он должен быть твёрдым, но не слишком жёстким. Если же айсберг мягкий, то, скорее всего, он начал не просто портиться, а гнить.

В-третьих, салат должен выглядеть свежим и целым. Избегайте кочанов с порванными или засохшими листьями, особенно на внешних слоях. Также на айсберге не должно быть повреждений — через них внутрь продукта могут попасть болезнетворные бактерии, способные вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта.

Отметим, что для своего размера кочан айсберга должен казаться тяжёлым — это хороший признак свежести и сочности.

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