Еда как способ создать лучшие моменты и воспоминания

В жизни каждого человека есть моменты, которые мы храним в памяти как драгоценные жемчужины и иногда достаем их, чтобы полюбоваться. Очень часто такие моменты связаны с изысканными блюдами, а запахи и вкусы позволяют нам перенестись в вечер первого свидания с любимым человеком или в момент празднования дня рождения.

© ООО «ТК «Мираторг»

Подняв крышку и вдохнув аромат специй, мы способны на мгновение вновь ощутить себя в любимом кафе у моря или высоко в горах, где кажется, что звезды можно потрогать руками. И часто очень хочется сделать такие приятные мгновения, а ими могут стать даже самые обычные ужины с семьей, незабываемыми.

Компания «Мираторг», выпустив линейку Тender Pork, позволила сделать еду чем-то совершенно особенным, объединяющим семью. И аромат, и вкус блюд всегда можно повторить, благодаря авторским маринадам с идеально подобранными сочетаниями специй и трав. А значит, и лучше запомнить ощущение тепла и единения от общения с любимыми людьми.

© ООО «ТК «Мираторг»

Линейка Тender Pork является уникальным продуктом на российском рынке. Скрещивание пород PIC и Dan Bred позволило получить высокую степень мраморности. При этом в качестве корма для животных выступают зерновые культуры и белковые шроты исключительно местного происхождения, а особая нежность и сочность мяса, а также его насыщенный и необычный вкус, достигается путем влажного вызревания.

Tender Pork - мясная кульминация! Эта премиальная свинина даст возможность получить из еды все необходимые витамины, минералы, а также полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и -6. И при этом обед или ужин будет не просто способом утолить чувство голода, но и настоящим гастрономическим праздником, который обеспечат уникальные вкусы маринадов.

© ООО «ТК «Мираторг»

Украшением стола станет шея в маринаде с пряными травами «По-кавказски». Необычный и запоминающийся вкус и запах блюду придадут как натуральные овощи - чеснок, лук, так и ароматные пряности - паприка, шамбала, базилик и кориандр. Готовить эту свинину чрезвычайно просто – нужно лишь снять этикетку, сделать небольшой надрез в верхней части упаковки и запечь в духовке. В итоге получится сочная, нежная и мягкая свиная шейка, и, наслаждаясь ее вкусом, можно обсудить за столом семейные планы, вспомнить путешествия или поразить любимого человека кулинарным мастерством.

В линейку Tender Pork входит и мини-рулька в сливочно-чесночном маринаде. Мягкое и нежное мясо влажного вызревания отлично дополняет маринад с горчицей, черным перцем, петрушкой, куркумой и чесноком, придавая блюду восхитительный аромат.

Без сомнения, родных и близких порадуют окорок в маринаде для запекания или лопатка с итальянскими травами.

В линейку Tender Pork также входит и шашлык - «Из свиной шейки» и «Прованс». Сочные, мягкие кусочки, аромат и безупречный вкус – все это сделает абсолютно незабываемым выезд на дачу или праздник в веселой компании.

© ООО «ТК «Мираторг»

Отличным вкусом любителей гриля порадуют и колбаски «Баварские», которые идеально подходят для пикников. Специи, входящие в состав этого блюда, подчеркивают превосходный вкус и сочность мяса влажного вызревания, даря также и совершенно неповторимый аромат. Такие колбаски можно не только поджарить на решетке на углях, но и приготовить дома, на самой обычной сковородке, вспоминая летний отдых.

Острый перец, сладковатая горечь паприки, хвойные нотки розмарина – все эти запахи и вкусы отлично будут сочетаться с нежными свиными медальонами из линейки Tender Pork. Тонкие волокна мяса с влажным вызреванием отлично раскрывают все специи и позволят воплотить самые изысканные варианты блюд, в том числе и «коронные», которые есть у каждой хозяйки. А равномерная нарезка позволяет не сомневаться в том, что кусочки будут готовы для единовременной подачи.

© ООО «ТК «Мираторг»

Оценить все преимущества премиальной свинины Tender Pork позволят и стейки. Казалось бы, что такого особенного в приготовлении этого блюда? Ведь это просто жареное мясо. Но на самом деле, чтобы добиться идеального стейка, в первую очередь необходима отличная основа для него. Именно со стейков берет свое начало линейка Тender Pork. Стейки «Мраморный», «Ти-Бон» и «Томагавк» позволят насладить насыщенным и необычным вкусом и порадуют даже самых взыскательных гурманов.

© ООО «ТК «Мираторг»

При этом, благодаря высокотехнологичному оборудованию, свинина линейки Tender Pork имеет оптимальные вес и форму, что позволяет всегда получать превосходные блюда.

В наш век стрессов, сумасшедшего ритма больших городов, дедлайнов и командировок время, проведенное с близкими людьми, действительно становится драгоценным. И очень важно, чтобы еда, стоящая на столе во время семейного ужина или романтического свидания, соответствовала этому моменту. Идеальное время, чтобы побыть вместе – сейчас, идеальное условия – здесь, а идеальный ужин – ароматное и вкусное мясо Tender Pork. Все, что вам остается – наслаждаться.

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Рекламодатель: ООО "ТК "Мираторг"

Данные продавца: ООО «Инстамарт Сервис» ОГРН 1187746494980 Г. Москва

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