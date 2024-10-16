Том-ям, пад-тай, карри: пробуем самые вкусные тайские блюда

Китай, Индия, Камбоджа, Малайзия, Лаос — на тайскую национальную кухню оказали влияние многие страны. За века в королевстве сложились свои кулинарные особенности. Там готовят быстро и на глаз (никаких рецептов). Рис — всему голова, но о лапше тоже не забываем. Специй много не бывает. А эстетика — красота на тарелке — превыше всего. Разбираемся, какие блюда достойны внимания.

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Black Thai

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Салат из зеленой папайи, пад-тай с креветками и том-ям на кокосовом молоке — каноническое трио, с которым ассоциируется Таиланд у его поклонников. А для тех, кто уже глубоко изучил гастрономические традиции королевства, самое время познакомиться с современными веяниями. Как насчет массаман-карри с телячьими щечками и кокосовыми ньокки? А может быть, креветочный бургер с соусом манго-ананас? Как бы то ни было, каждое блюдо — это баланс пяти вкусов, то есть все, как и принято в Тае: доказательство — сертификат Thai Select, которым королевство отметило кулинарные творения поваров.

Neon Monkey

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Неон, бетон, мопед, андерграунд — атмосфера бангкокского бара воссоздана здесь досконально. То же самое касается и меню. Здесь и традиционные «денежные мешочки» (курица шрирача в рисовом тесте), и креветки-васаби, и бринжал (хрустящие баклажаны). Не забыли и про «синий» тайский чай из цветков клитории тройчатой: капните лимонный сок — и напиток окрасится в фиолетовый.

Baan Thai

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Есть в одиночестве — плохая примета, уверены тайцы, для которых трапеза — дело святое, почти праздник. В ресторане придерживаются того же мнения, предлагая гостям накрыть стол по-тайски, то есть как можно разнообразнее. Спринг-роллы, лепешки в специях, курица в соусе лемонграсс, стейк голубой акулы, телятина с кешью, тофу с грибами. После такого даже приятно отвечать на самый любимый у тайцев вопрос «Что ты ел?».

Chang

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Палочки или вилка с ложкой? Для тайцев выбор очевиден. Палочками едим удон с говядиной и «пьяную» лапшу с базиликом и морепродуктами. А вилку с ложкой используем для всего остального. Например, для желтого карри с курицей или том кха на кокосовом молоке. Европейские приборы пригодятся и для «кокоса». Это десерт в виде шоколадной сферы, которую придется постараться разбить, а внутри — кокосовый крем и манговый соус.

Siam

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Классика тайского стритфуда — это когда в больших чанах греются бульоны для супов том-ям и бум том тай. В вок-сковородках шкворчат лапша пад-тай и рис кхао пад том-ям. Во фритюре покрывается золотистой корочкой банан в темпуре, а в блендере взбивается манго-шейк.