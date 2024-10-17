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Свиные ребрышки с картошкой в духовке: простейший рецепт

Сочетание нежных ребрышек, пропитанных специями, и румяной картошки создает идеальное блюдо для ужина или праздничного застолья.

Свиные ребрышки с картошкой в духовке: простейший рецепт
© globallookpress.com

Этот рецепт свиных ребрышек с румяным картофелем — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить сытное и вкусное блюдо с минимальными усилиями. Ребрышки получаются сочными, ароматными, а картофель — мягким и пропитанным соками мяса.

Ингредиенты

  • Свиные ребрышки — 1 кг
  • Картофель — 800 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Смесь пряных трав (тимьян, розмарин) — 1 ч. л.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Мед — 1 ст. л.
  • Лавровый лист — 2–3 шт.

Пошаговый рецепт

  1. Для начала моем ребрышки под прохладной водой и тщательно сушим бумажными полотенцами. Режем ребра на порционные куски по 2–3 ребра в каждом. Это позволит мясу лучше промариноваться и более равномерно пропечься.
  2. В емкости смешиваем масло, соль, перец, паприку, смесь пряных трав, чеснок, соевый соус и мед. Хорошо перемешиваем. Выкладываем ребрышки в маринад и тщательно обмазываем их со всех сторон. В идеале оставить ребрышки мариноваться на пару часов, накрыв емкость пленкой или крышкой.
  3. Очищаем и режем крупными дольками картошку. Репчатый лук нарезаем полукольцами. Выкладываем картошку и лук в отдельную миску, добавляем щепотку соли, перца и растительного масла, чтобы картошка получилась румяной и хрустящей.
  4. В форму для запекания выкладываем ребрышки в один слой. Между ребрышками уложите лаврушку для дополнительного аромата. Сверху раскладываем картофель и лук. Форму обязательно накрываем фольгой, чтобы мясо и картофель оставались сочными в процессе приготовления.
  5. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Оставляем блюдо запекаться на один-полтора часа, в зависимости от толщины ребрышек и мощности духовки. За 15 минут до готовности убираем фольгу, чтобы ребрышки и картофель подрумянились. Если хотите получить еще более насыщенный вкус, можно смазать мясо оставшимся маринадом или медом.
  6. Готовые свиные ребрышки с картошкой подаем горячими. Украсить блюдо можно свежей зеленью, а на гарнир предложить квашеную капусту или легкий овощной салат.

Советы по приготовлению

  • Если любите более насыщенные ароматы, добавьте в маринад немного кориандра или тмина.
  • Подавайте ребрышки с соусом барбекю или горчично-медовым соусом — это добавит глубины вкусу.
  • Чтобы ребрышки и картофель получились особенно румяными, включите режим гриля на последние 5–7 минут приготовления.

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