Эксперты назвали полезные альтернативы кофе

Россияне чаще всего стараются получить заряд бодрости из крепкого кофе или чая, рассчитывая на действие кофеина. Однако есть и другие напитки, которые поднимают тонус не хуже, а иногда и лучше, чем кофеинсодержащие, рассказала RT профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк.

Среди лучших альтернатив кофе эксперт назвала чаи на основе родиолы розовой, лемонграсса. Также хорошо бодрят чаи с мятой, в которые добавляют и другие полезные травы, в том числе лимонник, гуарану. Еще один природный энергетик – это чай мате.

Также получить заряд бодрости легко можно из углеводов, в том числе – сахара. Именно поэтому все энергетические напитки, как правило, сладкие, объяснила Мойсеяк.

«Однако из-за повышенного содержания углеводов они могут вредить здоровью. Поэтому для восполнения дефицита энергии лучше съесть немного сладкого: кусочек шоколада, фрукты, ягоды», — посоветовала она.

Лучше всего употреблять тонизирующие продукты во второй половине дня, так как утром человек всегда чувствует прилив энергии, а вот в послеобеденное время начинает заметно уставать, заключила профессор.