Тыквенный суп: самый простой пошаговый рецепт

Тыквенный суп — это отличный вариант для тех, кто хочет приготовить что-то быстрое, полезное и невероятно вкусное. Он не только легко готовится, но и дарит тепло и комфорт каждому, кто его попробует.

Этот простой тыквенный суп станет вашим любимым рецептом в холодное время года.

Ингредиенты

Тыква — 600-700 г

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Овощной или куриный бульон — 1 л

Сливки 10–15% — 100 мл (по желанию)

Оливковое масло — 1–2 ст. л.

Соль, перец — на свой вкус

Свежие травы — для украшения

Мускатный орех — щепотка (по желанию)

Пошаговый рецепт

У тыквы уберите кожуру и семена, затем нарежьте на кубики. Также почистите и мелко нарежьте морковь и картофель. Лук порежьте полукольцами, а чеснок измельчите. Разогрейте масло в глубокой кастрюле на умеренном огне. Добавьте лук и пожарьте его до золотистого цвета. Следом закиньте чеснок и обжаривайте еще пару минут. После добавьте нарезанную тыкву, картофель и морковь. Перемешайте ингредиенты и готовьте еще 5–7 минут. Залейте овощи бульоном. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите примерно 20–25 минут, пока тыква и картошка не станут мягкими. Чем мягче овощи, тем легче будет добиться однородной текстуры супа. Когда овощи полностью сварились, снимите суп с огня и дайте немного остыть. Затем, используя погружной блендер, измельчите до однородного состояния. Можно использовать стационарный блендер, но будьте осторожны при работе с горячей жидкостью. После пюрирования добавьте сливки, если хотите придать супу более нежную текстуру. Они сделают блюдо насыщенным и сливочным. Также можно добавить щепотку мускатного ореха для придания пряного аромата. Попробуйте суп и добавьте соль и перец по вкусу. После того, как разольете суп по тарелкам, его можно украсить свежей зеленью. Можно также добавить капельку оливкового масла для более насыщенного вкуса. Для хрустящего акцента подавайте суп с гренками.

Советы и хитрости

Помимо мускатного ореха, можно добавить щепотку кориандра, имбиря или карри для более экзотического вкуса. Если вы любите более густые супы, уменьшите количество бульона. Для более жидкого супа можно добавить больше жидкости. Если хотите более легкий вариант, замените бульон обычной водой — суп все равно будет насыщенным за счет тыквы.