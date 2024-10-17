Диетические оладьи с тыквой: рецепт без муки

Сладкие оладьи можно приготовить не только без сахара, но и без муки. Приготовили для вас рецепт классических домашних оладий с тыквой.

Ингредиенты:

тыква сорта баттернат — 500 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

сыр твердых сортов — 80 г;

сахарозаменитель — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.

Мякоть тыквы и сыр натереть на некрупной терке, смешать с яйцом и добавить жидкий сахарозаменитель. Все перемешать и руками формировать небольшие тонкие лепешки и жарить на сковороде с маслом с обеих сторон до румяной корочки. Домашние оладьи из тыквы без муки можно подавать с замороженными ягодами, натуральным фруктовым пюре или нежирным йогуртом.