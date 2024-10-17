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Готовим диетические оладьи с тыквой — рецепт без муки

Сладкие оладьи можно приготовить не только без сахара, но и без муки. Приготовили для вас рецепт классических домашних оладий с тыквой.

Диетические оладьи с тыквой: рецепт без муки
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Ингредиенты:

  • тыква сорта баттернат — 500 г;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • сыр твердых сортов — 80 г;
  • сахарозаменитель — по вкусу;
  • растительное масло — 1 ст. л.

Мякоть тыквы и сыр натереть на некрупной терке, смешать с яйцом и добавить жидкий сахарозаменитель. Все перемешать и руками формировать небольшие тонкие лепешки и жарить на сковороде с маслом с обеих сторон до румяной корочки. Домашние оладьи из тыквы без муки можно подавать с замороженными ягодами, натуральным фруктовым пюре или нежирным йогуртом.

  • Калорийность на 100 г: 98,3 ккал.
  • Время приготовления: 30 минут.
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