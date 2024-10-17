Рецепт пышных сырников на сковороде

Очень пышные сырники на сковороде: вкусный и быстрый завтрак
Пышные сырники — это идеальный завтрак или легкий перекус, который понравится всей семье. Приготовленные на сковороде, они сохраняют свою воздушную структуру, а благодаря использованию правильных ингредиентов и техники сырники получаются золотистыми снаружи и нежными внутри.
Список продуктов
- Творог (рекомендуем взять жирностью 5–9%) — 450 г
- Куриные яйца — 2 шт.
- Сахарный песок — 2–3 ст. ложки (по вкусу)
- Хлебопекарная мука — 4 ст. ложки (и немного для обваливания)
- Ванильный сахар — 1 ч. ложка
- Разрыхлитель — 1/2 ч. ложки
- Соль поваренная пищевая — 1 щепотка
- Растительное масло (оливковое или подсолнечное) — для жарки
Пошаговый рецепт
В подходящей по глубине емкости разомните творог, отправьте туда же сахарный песок, ванильный сахар и чуточку соли. Разбейте куриные яйца. Хорошенько перемешайте массу.
Медленно и аккуратно всыпайте муку с разрыхлителем, как следует перемешайте тесто до однородности. Важно: оно не должно сильно липнуть и быть слишком мягким.
Создайте маленькие шарики из теста, затем слегка приплюсните их, чтобы придать форму сырников. Обваляйте каждый в муке.
Поставьте сковороду плиту, полейте ее растительным маслом. Отправьте туда получившиеся сырники, держите где-то минутки по 3–4 с каждой стороны. Жарьте на средней мощности.
Советы:
- Особенно пышные сырники выходят, когда используешь творог средней жирности, а также не перегружаешь тесто мукой.
- Не забывайте просеивать муку, так готовое блюдо станет куда более воздушным.
- Можно разнообразить вкус сырников, добавив в них курагу, изюм, сладкую начинку.