Рецепт пышных сырников на сковороде

Пышные сырники — это идеальный завтрак или легкий перекус, который понравится всей семье. Приготовленные на сковороде, они сохраняют свою воздушную структуру, а благодаря использованию правильных ингредиентов и техники сырники получаются золотистыми снаружи и нежными внутри.

Список продуктов

Творог (рекомендуем взять жирностью 5–9%) — 450 г

Куриные яйца — 2 шт.

Сахарный песок — 2–3 ст. ложки (по вкусу)

Хлебопекарная мука — 4 ст. ложки (и немного для обваливания)

Ванильный сахар — 1 ч. ложка

Разрыхлитель — 1/2 ч. ложки

Соль поваренная пищевая — 1 щепотка

Растительное масло (оливковое или подсолнечное) — для жарки

Пошаговый рецепт

В подходящей по глубине емкости разомните творог, отправьте туда же сахарный песок, ванильный сахар и чуточку соли. Разбейте куриные яйца. Хорошенько перемешайте массу.

Медленно и аккуратно всыпайте муку с разрыхлителем, как следует перемешайте тесто до однородности. Важно: оно не должно сильно липнуть и быть слишком мягким.

Создайте маленькие шарики из теста, затем слегка приплюсните их, чтобы придать форму сырников. Обваляйте каждый в муке.

Поставьте сковороду плиту, полейте ее растительным маслом. Отправьте туда получившиеся сырники, держите где-то минутки по 3–4 с каждой стороны. Жарьте на средней мощности.

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