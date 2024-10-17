Рецепт для похудения: тушеная рыба с овощами

Простое, полезное и диетическое блюдо из рыбы и овощей отлично подойдет для всей семьи. Оно получается ярким, сытным, вкусным и не вредит фигуре — всего 100 ккал на 100 г.

На три порции возьмите 800 г путассу, луковицу, морковь, один болгарский перец, по 0,5 стакана зеленого горошка (замороженного или консервированного) и томатного сока, 70 г подсолнечного масла, соль и перец черный по вкусу.

Рыбу очистите от внутренностей и плавников, нарежьте на порционные кусочки. Овощи хорошо помойте и очистите. У перца удалите сердцевину с семенами. Нарежьте кубиками морковь и лук, а перец — полосками.

На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук, через пару минут добавьте морковь и перец. Жарьте овощи пару минут, перемешав заранее. Убавьте огонь, добавьте томатный сок и перемешайте.

Выложите рыбу на овощи, посолите и поперчите. Тушите все вместе под крышкой 15–20 минут. В конце добавьте зеленый горошек. Блюдо готово!