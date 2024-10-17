Очень пышные оладьи на кефире: рецепт на сковороде

Пышные оладьи на кефире — это классический рецепт, который всегда получается удачным. Кефир придает оладьям мягкость, а сода помогает добиться идеальной воздушной текстуры. Эти оладьи подойдут как для утреннего завтрака, так и для перекуса на скорую руку.

Список продуктов

Кефир — 500 мл

Яйца куриные — 2 шт.

Сахарный песок — 2–3 ст. ложки (по вкусу)

Хлебопекарная мука — 2 стакана

Сода — 1 ч. ложка

Соль поваренная пищевая — 1/2 ч. ложки

Растительное масло (оливковое или подсолнечное) — для жарки

Способ приготовления

В подходящей емкости соедините чайную ложку соды с парой стаканов кефира и оставьте на 5 минут для реакции. Нам нужно, чтобы ингредиенты вступили в реакцию. Именно так мы добьемся пышности будущих оладушек.

Туда же разбейте яйца, посолите смесь. Не забудьте засыпать и сахара. Аккуратно и медленно вмешивайте муку. Хорошее тесто будет текучим, но все же довольно густым. Если ли же оно течет ручьем, добавьте чуть-чуть муки.

На предварительно разогретую сковородку с каплей масла для жарки кладите аккуратные кружочки теста: сформируйте оладушки и жарьте их с обеих сторон до золотистого цвета. Мощность плиты — средняя.

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