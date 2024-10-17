Раскрыты идеальные температуры хранения мяса и молока в холодильнике

Молоко в холодильнике лучше всего хранить при температуре от двух до четырех градусов, посоветовала врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что самая низкая температура тем временем рекомендуется для охлажденного мяса и рыбы.

Самая низкая температура рекомендуется для охлажденного мяса, рыбы. Именно для хранения данных продуктов в некоторых современных холодильниках организуется зона свежести, где температура приближается к нулю-одному градусу. Нижняя полка, как правило, также обеспечивает более низкую температуру, на уровне двух — четырех градусов, что оптимально для хранения молочных продуктов, сыров, овощей, колбасных изделий, зелени, — пояснила специалист.

Врач отметила, что молочные продукты лучше хранить не на дверце, а в основном отделении холодильника. Она предупредила, что на дверцах самая теплая температура — вплоть до 10 градусов. Овощи и фрукты специалист порекомендовала убирать в специальное отделение. Верхнюю и среднюю полку, где температура достигает семи градусов, стоит оставить для кондитерских и колбасных изделий, уточнила Тимощенко.

По действующему для бытовых холодильников ГОСТу температура в холодильном отделении допускается в диапазоне от 2 до 12 градусов, а в морозильной камере — от −18 до −24. Однако для каждой группы продуктов рекомендованный температурный режим хранения различный, — добавила специалист.

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