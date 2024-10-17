Как выбрать крабовые палочки

Нередко в поисках чего-то вкусненького мы задумываемся, как выбрать вкусные крабовые палочки. Существует несколько надежных способов сделать это.

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Во-первых, качественные крабовые палочки не должны иметь в своем составе ничего лишнего. Первым пунктом должно идти слово «сурими», а не «крахмал» или «соевый белок». Обратите также внимание на то, что содержание белка в продукте должно быть больше, чем жиров и углеводов. Хорошие палочки делают из филе, предварительно удаляя из рыбы даже мелкие кости.

Во-вторых, определитесь, как скоро вы будете употреблять крабовые палочки. Если не планируете съесть их сразу, то лучше не берите охлажденные. Скорее всего, их разморозили в магазине перед продажей. Второй раз замораживать полуфабрикат нельзя.

В-третьих, обязательно посмотрите на внешний вид крабовых палочек. Если они разваливаются в руках или легко разламываются — это плохой признак. Не стоит брать продукт, который содержит соевый белок, ГМО и следы растительного или животного белка.

Помните, что качественные крабовые палочки должны быть сочными, мягкими, но упругими. Большое количество влаги говорит о плохом качестве продукта и нарушениях при производстве или хранении.

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