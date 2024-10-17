Когда нет времени на готовку — рецепт фунчозы с курицей и овощами
Фунчоза с курицей и овощами — сытный вариант ужина, который можно приготовить буквально за 10 минут. Если у вас нет времени на приготовление сложных блюд, предлагаем обратить внимание на традиционную азиатскую кухню. Приготовление фунчозы с курицей и овощами не требует особых усилий, а ее вкус запомнится надолго — к рецепту захочется возвращаться снова и снова.
Ингредиенты
- Филе курицы или любое другое мясо — 400 г;
- Фунчоза — 1 пучок, около 200 г;
- Болгарский перец — 1 шт;
- Крупная луковица — 1 шт;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Соевый соус — 50 мл;
- Молотый имбирь — по вкусу;
- Молотый острый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Кипятим чайник и заливаем водой лапшу на 5 минут. Точную инструкцию можно найти на обороте упаковки;
- Нарезаем курицу квадратиками и смешиваем с пряностями. На сильном огне обжариваем мясо до появления корочки, затем добавляем нарезанный полукольцами лук и измельченный чеснок. Позже добавляем соломку перца;
- Когда все ингредиенты будут обжарены, добавьте стеклянную лапшу и залейте соевым соусом. Блюдо готово!
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