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Когда нет времени на готовку — рецепт фунчозы с курицей и овощами

Фунчоза с курицей и овощами — сытный вариант ужина, который можно приготовить буквально за 10 минут. Если у вас нет времени на приготовление сложных блюд, предлагаем обратить внимание на традиционную азиатскую кухню. Приготовление фунчозы с курицей и овощами не требует особых усилий, а ее вкус запомнится надолго — к рецепту захочется возвращаться снова и снова.

Рецепт фунчозы с курицей и овощами
© unsplash

Ингредиенты

  • Филе курицы или любое другое мясо — 400 г;
  • Фунчоза — 1 пучок, около 200 г;
  • Болгарский перец — 1 шт;
  • Крупная луковица — 1 шт;
  • Чеснок — 4 зубчика;
  • Соевый соус — 50 мл;
  • Молотый имбирь — по вкусу;
  • Молотый острый перец — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Кипятим чайник и заливаем водой лапшу на 5 минут. Точную инструкцию можно найти на обороте упаковки;
  2. Нарезаем курицу квадратиками и смешиваем с пряностями. На сильном огне обжариваем мясо до появления корочки, затем добавляем нарезанный полукольцами лук и измельченный чеснок. Позже добавляем соломку перца;
  3. Когда все ингредиенты будут обжарены, добавьте стеклянную лапшу и залейте соевым соусом. Блюдо готово!

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Еда
Софья Толстая