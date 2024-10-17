Рецепт фунчозы с курицей и овощами

Фунчоза с курицей и овощами — сытный вариант ужина, который можно приготовить буквально за 10 минут. Если у вас нет времени на приготовление сложных блюд, предлагаем обратить внимание на традиционную азиатскую кухню. Приготовление фунчозы с курицей и овощами не требует особых усилий, а ее вкус запомнится надолго — к рецепту захочется возвращаться снова и снова.

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Ингредиенты

Филе курицы или любое другое мясо — 400 г;

Фунчоза — 1 пучок, около 200 г;

Болгарский перец — 1 шт;

Крупная луковица — 1 шт;

Чеснок — 4 зубчика;

Соевый соус — 50 мл;

Молотый имбирь — по вкусу;

Молотый острый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Кипятим чайник и заливаем водой лапшу на 5 минут. Точную инструкцию можно найти на обороте упаковки; Нарезаем курицу квадратиками и смешиваем с пряностями. На сильном огне обжариваем мясо до появления корочки, затем добавляем нарезанный полукольцами лук и измельченный чеснок. Позже добавляем соломку перца; Когда все ингредиенты будут обжарены, добавьте стеклянную лапшу и залейте соевым соусом. Блюдо готово!

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