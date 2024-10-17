Как приготовить грибную икру

Умелые хозяйки поделились рецептом необычной икры из грибов. Без учета жарки грибов, на готовку уходит всего несколько минут.

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Возьмите 300 г шампиньонов или вешенок, яйцо, 100 г плавленого сыра, чайную ложку сметаны, соль и перец по вкусу.

Грибы тщательно промойте и обжарьте, посолив по вкусу. После этого измельчите их в блендере.

Отварите яйцо вкрутую, почистите его и разрежьте на несколько частей. Добавьте к грибам, выложите сыр, сметану и пробейте еще раз блендером, но не доводите до состояния паштета. Все посолите, поперчите. Блюдо готово!

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