Рецепт пшенной каши с тыквой на молоке: прямиком из детства
Сытная пшенная каша с тыквой на молоке — блюдо, многим знакомое с детства. Делимся простым рецептом, который по силам даже начинающему кулинару.
Ингредиенты
- Пшенная крупа — 150 г;
- Молоко — 500 мл;
- Мякоть тыквы (без кожуры и семян) — 400 г;
- Сахар — 2,5 ч. л. или по вкусу;
- Сливочное масло — 30 г для подачи;
- Соль — на кончике ножа;
- Вода — 50 мл.
Способ приготовления
Промойте пшенную крупу, затем залейте кипящей водой и оставьте на 2–3 минуты. Это нужно, чтобы избавиться от горького привкуса.
Мякоть тыквы нарежьте некрупными кусочками, выложите в кастрюлю с толстым дном и влейте немного воды. Готовьте 5 минут на среднем огне.
Всыпьте к тыкве пшенку, готовьте еще 10 минут.
Далее добавьте молоко, сахар и соль. Доведите до кипения и варите блюдо 5–7 минут на минимальном огне.
Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и дайте настояться в течение 10 минут.
Распределите кашу по тарелкам и украсьте кусочком масла.
- Время приготовления — 40 минут;
- Калорийность — 86,5 ккал на 100 г.
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