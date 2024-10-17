Рецепт пшенной каши с тыквой на молоке

Сытная пшенная каша с тыквой на молоке — блюдо, многим знакомое с детства. Делимся простым рецептом, который по силам даже начинающему кулинару.

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Ингредиенты

Пшенная крупа — 150 г;

Молоко — 500 мл;

Мякоть тыквы (без кожуры и семян) — 400 г;

Сахар — 2,5 ч. л. или по вкусу;

Сливочное масло — 30 г для подачи;

Соль — на кончике ножа;

Вода — 50 мл.

Способ приготовления

Промойте пшенную крупу, затем залейте кипящей водой и оставьте на 2–3 минуты. Это нужно, чтобы избавиться от горького привкуса.

Мякоть тыквы нарежьте некрупными кусочками, выложите в кастрюлю с толстым дном и влейте немного воды. Готовьте 5 минут на среднем огне.

Всыпьте к тыкве пшенку, готовьте еще 10 минут.

Далее добавьте молоко, сахар и соль. Доведите до кипения и варите блюдо 5–7 минут на минимальном огне.

Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и дайте настояться в течение 10 минут.

Распределите кашу по тарелкам и украсьте кусочком масла.

Время приготовления — 40 минут;

Калорийность — 86,5 ккал на 100 г.

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