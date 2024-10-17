Технолог рассказали, какой вид роллов самый полезный

«Каппа-маки» — один из самых полезных видов роллов. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный технолог «Много лосося» Людмила Румянцева.

© unsplash

«В роллах "Каппа-маки" низкокалорийный огурец сочетается с богатым жирами авокадо. Полезнее их может сделать тонкий слой риса и отсутствие ярких соусов», — отметила эксперт.

Еще один вид роллов с полезным составом, по мнению Румянцевой, — «Калифорния».

«Это классические роллы, включающие в себя рис, нори, авокадо, огурец и краб. Если не добавлять никаких лишних соусов и использовать только натуральные ингредиенты, то ролл останется диетическим и питательным», — рассказала технолог.

По словам Румянцевой, ролл «Магуро» также принесет максимум пользы организму.

«Слово "Магуро" в названии означает, что в составе ролла присутствует тунец. Всем известно, что эта рыба — самый лучший источник омега-3. Также в этом блюде много белка и почти отсутствует жир, как, например, в роллах с переизбытком соуса. Дело в том, что традиционно японцы не добавляют в блюда с тунцом множество других добавок, так как считают, что эта рыба самодостаточна», — отметила эксперт.

Румянцева рассказала, что на питательную ценность роллов и потенциальный вред для организма могут указывать несколько факторов. Например, слово «хрустящий» в названии суши или роллов обычно означает жареную начинку, такую, как хлопья темпура или жареный лук-шалот. Тем, кто следит за здоровьем и фигурой, технолог советовала избегать этих ингредиентов.

Румянцева также рекомендовала отказаться от роллов со вкусовыми добавками: сливочным сыром, беконом и соусами на основе майонеза.