Рецепт для похудения: салат с тунцом и фасолью

Свежий, легкий салат с пикантной заправкой порадует вас и гостей. Он получается сытным за счет рыбы и яиц, но не вредит фигуре — всего 83 ккал на 100 г.

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На три порции возьмите 10 листьев салата, четыре помидора, 150 г фасоли, два вареных яйца и 100 г консервированного тунца. Для заправки возьмите две столовые ложки оливкового масла, столовую ложку лимонного сока, 0,5 чайной ложки горчицы, перец и соль по вкусу.

Фасоль отварите в подсоленной воде около семи минут и остудите. Замешайте ингредиенты для заправки.

Порвите салатные листья, нарежьте помидоры. Выложите все на тарелку, сверху положите остывшую фасоль.

Полейте салат половиной заправки и аккуратно перемешайте. Сверху выложите порезанные дольками яйца и тунец, добавьте оставшуюся заправку. Блюдо готово!

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