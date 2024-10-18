Шесть рецептов варенья по мотивам блюд семьи Толстых

Лев Николаевич Толстой обожал сладости — чаепитие в Ясной Поляне было неполным без разнообразных десертов. На столе нередко красовались тарелки с вареньем из фруктов и ягод, выращенных в имении. Предлагаем окунуться в атмосферу прошлых веков и насладиться подборкой рецептов варенья, созданных по мотивам графских чаепитий. Вы узнаете, как приготовить варенье:

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Варенье из вишни

Вишня — 1,5 кг;

Сахар — 1 кг;

Бадьян — несколько звездочек.

Промойте вишню и извлеките косточки. Позвольте ягодам немного обсохнуть. Затем посыпьте вишню 500 граммами сахара и отложите, чтобы она дала сок.

В кастрюле смешайте вторую часть сахара с вишневым соком и поставьте на средний огонь. После закипания, включите маленький огонь и добавьте ягоды. Варите десерт до образования пены. Когда она появится, снимите ее и продолжайте варить еще 10 минут. После этого необходимо остудить десерт, а затем повторить предыдущий шаг дважды. В третий раз в кипящее варенье следует добавить бадьян.

Абрикосовое варенье с косточками

Абрикосы — 2 кг;

Сахар — 2 кг;

Цедра одного лимона.

Первым делом тщательно промываем абрикосы, разрезаем их на две половинки и извлекаем косточки. Затем оставляем плоды на некоторое время, чтобы они просохли.

Когда абрикосы будут готовы, смешиваем их с сахаром. Важно выбирать сочные фрукты, чтобы они могли своим нектаром растворить сахар.

Ставим кастрюлю на слабый огонь и кипятим абрикосовое варенье до образования пены, которую следует убрать. После — выключаем огонь и даем десерту полностью остыть.

Пока варенье остывает, займитесь косточками. Нам понадобится 450 граммов. Вскипятите чайник и залейте водой косточки. Так они должны постоять пару часов, пока не станут мягкими. Снимите верхнюю часть косточки и извлеките ценную сердцевину.

Вновь вскипятите сироп, снимая пену. Когда десерт станет прозрачным, добавляйте сердцевинки косточек.

Варенье из крыжовника

Ягоды крыжовника — 1 кг;

Сахар — 1,5 кг;

Вода — чуть меньше полного стакана.

Удалите сухие кончики чистых ягод и ставьте воду с сахаром на огонь. Когда сироп начнет пузыриться, добавьте ягоды, убавьте огонь до минимального и варите 5 минут. На поверхности будет образовываться пенка — не забывайте снимать ее. После — снимаем тару с огня и остужаем. Остывшее варенье нужно будет прокипятить еще один раз.

Варенье из яблок

Сладкие яблоки — 1 кг;

Сахар — 1 кг;

Стручок ванили — 1 шт;

Вода — половина стакана.

Удаляем яблочную кожуру и сердцевину. Нарезаем фрукт на полосочки.

Начинайте варить сироп с натертым стручком ванили или готовым порошком. После закипания добавляем яблоки. Варим до прозрачности фруктов, снимая образующуюся пенку.

Варенье с персиками и лимоном

Сладкие персики — 1 кг;

Сахар — 500 г;

Лимон — 40 г.

Промываем персики, вытираем их насухо полотенцем и нарезаем на небольшие кубики, как и лимон. Косточки обоих фруктов выкиньте. Добавляем сахар. Спустя некоторое время персики пустят сок. Когда это случиться, приступите к варке сиропа. Кипятите десерт 15 минут, снимая пенку. Затем охладите варенье. Предыдущий шаг повторите трижды.

Варенье из сливы

Сочные сливы — 1 кг;

Сахар — 1 кг;

Вода — 250 мл.

Из чистых слив удалите косточки. Добавьте к ним сахар с водой. Оставьте фрукты на 12 часов.

Включите средний огонь и дождитесь кипения сиропа. Затем убавьте огонь и дождитесь появления пены. Аккуратно снимите ее и полностью остудите варенье. Повторите процедуру ещё два раза.

Теперь вы знаете секреты тематического чаепития в стиле Ясной Поляны и сможете весело провести вечер с самыми близкими.

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