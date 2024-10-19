Классический рецепт тыквенного супа-пюре без бульона

Тыква — природный источник витаминов и минералов. А еще она улучшает работу пищеварения и идеально подходит для похудения. Делимся классическим рецептом тыквенного супа без бульона: получается всего 34 ккал на 100 г.

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Ингредиенты

Мякоть тыквы (без семян и кожуры) — 400 г;

Вода — 400 мл;

Луковица — 1 шт;

Чеснок — 1 зубчик;

Масло растительное —1 ст. л;

Кориандр молотый — 1/4 ч. л;

Соль — 1/2 ч.л;

Перец молотый — по вкусу;

Сливки 20% — 1 ч. л. для подачи (по желанию);

Семечки тыквы — горсть для подачи (по желанию).

Способ приготовления

Тыкву и очищенный лук нашинкуйте тонкими слайсами. Чеснок расплющьте пестиком или рукояткой ножа.

Влейте масло в сотейник или кастрюлю, разогрейте. Далее всыпьте лук, жарьте 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте еще 3 минуты.

Добавьте воду, тыкву, приправы, хорошо перемешайте. Варите на слабом огне под крышкой 20 минут после закипания.

Пюрируйте суп с помощью блендера, добившись однородной консистенции.

Разлейте суп по тарелкам, при желании украсьте капелькой сливок и очищенными тыквенными семечками.

Классический тыквенный суп готов!

Время приготовления — 35 минут;

Калорийность — 34 ккал на 100 г.

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