Сидим дома и лепим: пять рецептов пельменей

На улице холодает с каждым днём, и гулять вечером по городу уже не хочется. «Клопс» собрал 5 рецептов пельменей и их «родственников», за лепкой которых можно провести время с семьёй и друзьями.

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1. Пельмени сибирские

Тесто подходит и для пельменей, и для вареников: оно эластичное, упругое и не разваривается.

Ингредиенты для теста

Мука — 4 стакана

Соль — 1 чайная ложка

Сахар — 1 чайная ложка

Растительное масло — 4 столовые ложки

Вода с газом (можно минеральную) — 1 стакан (можно просто воду, но с газом процесс идёт быстрее)

Яйца — 2 штуки

Ингредиенты для начинки

Говяжий фарш — 0,5 кг

Свиной фарш — 0,5 кг

Лук репчатый — 1 большая луковица

Перец чёрный, соль

Способ приготовления

Муку высыпать в большую миску, просеивать не нужно. Яйца хорошенько размешать с солью и сахаром, добавить растительное масло и воду, перемешать и вылить это всё в муку. Замесить тесто. Когда сформируется ком, выместить его на столе и положить в целлофановый пакет. Не удивляйтесь, что оно пока недостаточно однородное — поставьте в холодильник минимум на один час, и оно дойдёт. А пока займитесь начинкой.

Если вы делаете фарш сами — прокрутите лук вместе с мясом. В покупной фарш лук можно натереть на крупной тёрке или пробить блендером. Добавить соль и перец: на это количество примерно пол столовой ложки соли и чайная ложка перца. Хорошенько перемешать и влить примерно полстакана холодной воды. Фарш для пельменей должен быть жидковатым и по консистенции напоминать кашу.

К лепке пельменей есть два подхода: одни делают из теста колбаску, отрезают от неё кусочки, а потом каждый раскатывают в кругляшок. Другие раскатывают тонкий блин и нарезают кругляшки с помощью рюмки с тонкими краями. Попробуйте оба способа и решите, какой вам больше нравится. Главное, чтобы пельмени были маленькими — настоящие сибирские пельмени не больше 1,5–2 см в диаметре.

Варить пельмени, как и любые изделия из теста, нужно в подсоленной воде. Можно добавить душистый перец и лавровый лист.

2. Равиоли с форелью

Отличие равиоли от пельменей — в форме и начинке, тесто можно использовать то же самое. Если хотите, чтобы оно было зелёным — добавьте сухой шпинат или сок свежего шпината, для красного теста понадобится сок свёклы, а для оранжевого — морковный. Если добавляете сок — уменьшите количество воды в рецепте.

Ингредиенты для теста

Мука — 4 стакана

Соль — 1 чайная ложка

Сахар — 1 чайная ложка

Растительное масло — 4 столовых ложки

Вода с газом (можно минеральную) — 1 стакан (можно просто воды, но с газом процесс идёт быстрее)

Яйца — 2 штуки

Сухой шпинат — 4 столовых ложки

Ингредиенты для начинки

Форель (горбуша) — 700 г

Лук репчатый — 1 большая головка

Укроп — 1 пучок

Соль, перец чёрный молотый

Сливочное масло — 100 г, если вы берёте горбушу, для форели масло не нужно.

Способ приготовления

Тесто: см. совет выше. Для начинки нарезать филе рыбы мелкими кубиками. Можно сделать и фарш, но нарезанная рыба вкуснее. Добавить мелконарезанный лук и укроп. В горбушу или другую нежирную рыбу добавьте размягчённое сливочное масло.

Тесто раскатать и ножом наметить квадратики со стороной 2–2,5 см. На каждый положить маленькую чайную ложку начинки. Накрыть вторым пластом, прижать по сторонам квадратов и разрезать ножом для равиоли. По этому же рецепту можно сделать пельмени с форелью — налепить их традиционным способом.

3. Гёдза с кинзой и соевым соусом

Китайские пельмешки гёдза отличаются от своих собратьев тем, что в начинку добавляются овощи. Чтобы слепить такое блюдо, нужно постараться: сделать ровный гребень на верхушке не так уж и просто.

Ингредиенты для теста

Мука пшеничная — 150 г

Горячая вода — 120-130 мл

Соль — 1/4 чайной ложки

Кукурузный крахмал — 1 столовая ложка

Ингредиенты для начинки

Фарш свиной — 700 г

Фарш куриный — 300 г

Морковь — 1 штука

Зелёный лук

Кинза (можно заменить петрушкой)

Соль и перец по вкусу

Ингредиенты для соуса

Соевый соус — 3-4 столовых ложки

Уксус столовый — 1 чайная ложка

Кинза (можно заменить петрушкой)

Зелёный лук

Чёрный и чили перец, кунжут

Способ приготовления

В миске смешать муку с солью и сделать небольшое углубление, своеобразный колодец, в который надо влить горячую воду. Добавляя кипяток, необходимо мешать тесто деревянной палочкой или ложкой. Как масса остынет, его нужно хорошенько вымесить и убрать в целлофановый пакет на 30 минут. После раскатать колбаску диаметром в 3 см, нарезать её на кусочки тоже в 3 см и раскатать их в тонкие кругляши.

Для начинки два вида фарша хорошенько перемешать, почистить и нарезать морковку на небольшие кубики (ни в коем случае не тереть — будет совсем другой эффект), нашинковать зелёный лук и кинзу. Всё перемешать и добавить соль и перец. И обязательно добавить немного воды, чтобы начинка была сочной.

На тонкие кругляши выкладываем начинку. Гёдза могут быть и достаточно крупными — 5-7 см, и поменьше, на один укус — тут кому как нравится. Лепим их на манер вареников, но подтягивая одну сторону к другой, чтобы получался гребень, или сделать три защипа по кромке. Ещё один очень важный момент: гёдза должны быть плоскими внизу, а не лежать на боку, так что лепить лучше, поставив на ладошку или на стол. Лепим, пока не надоест или не закончится тесто с мясом.

Гёдза обжарить сначала с плоской стороны до золотистой корочки, а потом и с других. После добавить немного воды, чтобы пельмешки погрузились на 2 см, и тушить минут 15 на среднем огне.

В это время можно сделать соус: смешайте соевый соус, уксус, добавьте туда порезанную зелень и перец. Перед подачей посыпаем оставшейся зеленью и кунжутом, поливаем или макаем в соус.

4. Вареники с грибами

Тесто делаем такое же, как для пельменей. Чтобы не искать рецепт — повторяем здесь. Грибная начинка может быть двух видов: только грибы (сыроежки, грузди, рыжики, то есть пластинчатые) или грибы с картошкой (маслята, белые, подберёзовики, то есть губчатые).

Ингредиенты для теста

Мука — 4 стакана

Соль — 1 чайная ложка

Сахар — 1 чайная ложка

Растительное масло — 4 столовых ложек

Вода с газом (можно минеральную) — 1 стакан (можно просто воды, но с газом процесс идёт быстрее)

Яйца — 2 штуки

Ингредиенты для первой начинки

Сыроежки (грузди, рыжики) — 1,5 кг

Лук репчатый — 1 большая луковица

Укроп — 1 пучок

Соль и молотый чёрный перец по вкусу

Ингредиенты для второй начинки

Белые грибы (подберёзовики, маслята, можно и опята) — 1 кг

Картофель — 2-3 штуки

Лук репчатый — 1 большая луковица в начинку и 1 маленькая для подливки

Растительное масло — 4–5 столовых ложки

Соль и перец по вкусу

Сметана для подачи

Способ приготовления

Тесто: см. выше. Сыроежки промыть, обдать кипятком для эластичности, нарезать мелкими кубиками. Такими же кубиками нарезать лук. Всё смешать, добавить нарезанный укроп, посолить, поперчить.

Для начинки №2 картошку запечь в микроволновке или в духовке (можно и отварить, но печёная вкуснее), размять, добавив немного сливочного или растительного масла. Грибы пожарить с луком — сначала пассеруем мелконарезанный лук, к нему добавляем грибы и жарим, помешивая, примерно 15 минут. Посолить и поперчить. Смешать грибы с картофелем. Отдельно поджарить небольшое количество нарезанного лука для подачи.

Лепить вареники, стараясь как можно плотнее соединять края. Варить в подсоленной воде: вареники с сыроежками — не менее 5 минут, при подаче посыпать укропом. Вареники с картошкой и грибами при подаче посыпать жареным луком. Есть со сметаной!

5. Вареники сладкие

Вареники прекрасны тем, что могут быть и основным блюдом, и десертом — не за один обед, разумеется, хотя есть и такие любители. Ниже — вареники с вишней (клубникой, ежевикой) или с творогом. Хотя справедливости ради заметим, что есть любители и солёного творога в варениках, и даже адыгейского сыра! Для сладких вареников можно использовать уже знакомое нам пельменное тесто, а можно попробовать заварное.

Ингредиенты для теста

Мука — 280–320 г (или 1,5–2 стакана)

Вода горячая — 100 мл (0,5 стакана)

Масло сливочное или растительное — 30 г

Соль — 0,5 чайной ложки

Яйцо — 1 штука

Ингредиенты для ягодной начинки

Вишня без косточек (клубника, ежевика) — 0,5 кг

Сахар — 0,5 стакана

Ингредиенты для начинки из творога

Творог — 0,5 кг

Яйцо — 1 штука (можно 2 маленьких)

Сахар —2–3 столовых ложки (можно взять 1 ст. л. ванильного)

Способ приготовления

Соль и масло добавить в воду, перемешать. Всыпать часть муки — нужно, чтобы тесто заварилось и немного остыло. Добавить яйцо и быстро размешать, чтобы яйцо не сварилось. Всыпать оставшуюся муку и замесить тесто. Количество муки может немного варьироваться в зависимости от размера яйца и качества самой муки. Месить тесто не менее 5 минут и оставить минимум на полчаса.

Вишню посыпать сахаром, слить сок в отдельный стакан — потом им польёте готовые вареники. Брать по 2–3 ягодки на вареник, тщательно закрепляя края.

Творог размешать с сахаром и яйцом. Стараться, чтобы края были свободными от начинки, иначе они не слепятся как следует.

Варить сладкие вареники тоже нужно в подсоленной воде совсем недолго — достаточно, чтобы они всплыли. Вареники с вишней принято подавать остывшими.