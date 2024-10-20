Картофельное пюре с молоком и маслом: три секрета пышности

Люди делятся на тех, кто больше всего любил картофельное пюре из школьной столовой, и тех, кто любит пюре, которое готовили мама или бабушка. Секреты экономии в школьных столовых нам, конечно, не повторить. Зато мы почти наверняка знаем тайну пышного домашнего картофельного пюре с молоком и сливочным маслом. Делимся с вами.

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

молоко 4% — 1 ст.;

сливочное масло 82,5% — 50 г;

соль — по вкусу.

Картошку почистить, разрезать пополам и отварить до готовности в подсоленной воде. Слить ¾ отвара в отдельную емкость, картошку с остатками жидкости растолочь картофелемялкой. По мере того как толченого картофеля становится больше, горячий отвар необходимо подливать в кастрюлю маленькими порциями.

Когда вся картошка размята, но пюре еще остается сухим, подогрейте молоко и вливайте его тонкой струйкой в пюре, постоянно мешая его ложкой. Если вы любите густое пюре, то молока и отвара следует наливать поменьше, если жидкое — побольше. Затем в кастрюлю с пюре добавляют масло, перемешивают, накрывают крышкой и укутывают кастрюлю на 15 минут. После этого пюре с растаявшим маслом необходимо перемешать и можно подавать к столу.

Три секрета вкусного картофельного пюре

Картофель на начальном этапе необходимо разминать обязательно ручной картофелемялкой, лучше всего деревянной; после добавления молока можно взбить пюре миксером или венчиком, но ни в коем случае не блендером — в этом случае пюре станет вязким, как клейстер. В пюре лучше добавлять жирное молоко или сливки и обязательно подогреть их перед добавлением. Картофельное пюре нужно готовить столько, сколько можно съесть за один раз. Остывшее и разогретое блюдо будет уже не таким вкусным.