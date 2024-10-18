Как приготовить пиццу на кефире

Пицца на кефире — это не только быстро и удобно, но и невероятно вкусно. Вы сами контролируете, какую начинку выбрать, а тесто получается мягким и воздушным.

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В отличие от традиционного дрожжевого теста, кефирное не требует долгого замешивания и времени на расстойку. Так что такая пицца — прекрасное решение для быстрого перекуса или спонтанной посиделки с друзьями.

Ингредиенты

Для теста:

200 мл кефира;

1 яйцо;

1 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. сахара;

1 ч. л. соды (не гасить);

250-300 г муки.

Для начинки (можно менять по вкусу):

150 г томатного соуса или кетчупа;

150 г сыра (моцарелла или любой другой);

Колбаса, ветчина, грибы, овощи, маслины — на ваш вкус;

Оливковое масло и специи (орегано, базилик) для аромата.

Пошаговое приготовление

В глубокой миске смешайте кефир, яйцо, растительное масло, соль и сахар. Хорошо взбейте венчиком до однородности. Добавьте соду — кефир сам по себе «погасит» её, создавая нежную текстуру теста. Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным, не липнущим к рукам. На заметку хозяйке: тесто на кефире можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 2 дней; Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой поверхности. Сформируйте круг толщиной примерно 5-7 мм. Переложите тесто на противень, застеленный пергаментом или смазанный маслом; Основу для пиццы нужно смазать томатным соусом или кетчупом, равномерно распределив его по поверхности. Теперь добавьте начинку по вкусу: ломтики колбасы, ветчины, нарезанные грибы, оливки, болгарский перец и, конечно, тертый сыр; Если любите острую пиццу, добавьте немного нарезанного острого перца чили или пикантного соуса. Также можете экспериментировать с видами сыра: добавить пармезан или козий сыр для насыщенности вкуса; Разогрейте духовку до 200C. Выпекайте пиццу на кефире 15-20 минут, пока тесто не станет румяным, а сыр не расплавится. Следите за пиццей, чтобы она не пересушилась; Готовую пиццу достаньте из духового шкафа и дайте ей слегка остыть. Нарежьте на порционные куски, посыпьте свежими травами и добавьте каплю оливкового масла для аромата.

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