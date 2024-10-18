Советский рецепт салата оливье

Готовим зимний салат оливье по традиционному рецепту: советская классика
Без этого салата невозможно вообразить праздничный стол. Сытный, с нежным сливочным привкусом он неизменно покоряет сердца едоков. Речь, конечно, о зимнем салате оливье. Делимся классическим советским рецептом легендарной закуски.
Ингредиенты
- Картофель — 2 шт. (крупные);
- Морковка — 1 шт;
- Яйца С1 или С0 — 3 шт;
- Огурцы соленые — 3 шт;
- Колбаса вареная — 300 г;
- Майонез — по вкусу;
- Соль, перец — по вкусу;
- Свежая петрушка — небольшой пучок для украшения.
Способ приготовления
Отварите морковку, картофелины и яйца. Очистите.
Нарежьте все ингредиенты мелкими кубиками. Старайтесь делать их одинакового размера, чтобы салат выглядел красиво.
Соедините нашинкованные продукты в глубокой емкости, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу, хорошенько перемешайте.
Распределите закуску по тарелкам и посыпьте измельченной петрушкой.
Любимый салат готов! Кстати, при желании вы можете дополнить его, всыпав баночку консервированного горошка.
- Время приготовления — 20 минут;
- Калорийность — 136 ккал на 100 г.
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