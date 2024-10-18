Советский рецепт салата оливье

Без этого салата невозможно вообразить праздничный стол. Сытный, с нежным сливочным привкусом он неизменно покоряет сердца едоков. Речь, конечно, о зимнем салате оливье. Делимся классическим советским рецептом легендарной закуски.

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Ингредиенты

Картофель — 2 шт. (крупные);

Морковка — 1 шт;

Яйца С1 или С0 — 3 шт;

Огурцы соленые — 3 шт;

Колбаса вареная — 300 г;

Майонез — по вкусу;

Соль, перец — по вкусу;

Свежая петрушка — небольшой пучок для украшения.

Способ приготовления

Отварите морковку, картофелины и яйца. Очистите.

Нарежьте все ингредиенты мелкими кубиками. Старайтесь делать их одинакового размера, чтобы салат выглядел красиво.

Соедините нашинкованные продукты в глубокой емкости, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу, хорошенько перемешайте.

Распределите закуску по тарелкам и посыпьте измельченной петрушкой.

Любимый салат готов! Кстати, при желании вы можете дополнить его, всыпав баночку консервированного горошка.

Время приготовления — 20 минут;

Калорийность — 136 ккал на 100 г.

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