Эксперт посоветовал полезные перекусы

Одним из ярких трендов последних лет на рынке здорового питания стал так называемый полезный фастфуд — снеки для перекуса «на ходу» или вне дома с более натуральными и качественными составами, рассказала «Газете.Ru» Александра Гудимова, основатель бренда Bionova, эксперт в области здорового питания.

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Так, на смену привычным снекам вроде чипсов, сухариков, шоколадных батончиков, булочек, печенья, сухофруктов и орехов в различной глазури приходят полезные альтернативы — сушеные или сублимированные ягоды, фрукты и овощи, злаковые, протеиновые и фруктово-ореховые батончики, мюсли, гранола, орехи без дополнительных приправ, снеки на основе риса и других безглютеновых продуктов.

«Также снеки дополнительно обогащают протеином для восстановления баланса белков, жиров и углеводов, инулином — для улучшения пищеварения, снижают количество белого рафинированного сахара в составе или вовсе заменяют его полезными аналогами для контроля веса и уровня сахара в крови. И при выборе продуктов для перекуса люди все чаще делают выбор в пользу дополнительной ценности и преимуществ для здоровья, а не пустых калорий, огромного количества сахара, соли, искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса», — отметила эксперт.

Так, например, альтернативой печенью и кондитерским батончикам могут стать фруктово-ореховые, протеиновые или злаковые батончики. В злаках, ягодах, фруктах, семенах и орехах содержится множество полезных микро- и макронутриентов. Такие батончики подойдут для быстрого перекуса, если вам нужен заряд энергии здесь и сейчас. Протеиновые же энергию «в моменте» не дадут, но обеспечат длительное чувство насыщения и помогут восполнить дефицит белка в организме. Главное — изучить состав на предмет нежелательных ингредиентов, например, добавленного сахара или его аналогов (сиропа топинамбура, глкюкозно-фруктозного сиропа, патоки).

«Вместо привычных чипсов, сухариков, попкорна присмотритесь к натуральным фруктовым и овощным чипсам, например, из яблок, груш, тыквы, моркови, батата, свеклы или нута», — рекомендовала специалист.

Сладкие глазированные хлопья и шарики можно заменить на гранолу или мюсли в сочетании с натуральным йогуртом. Они обеспечивают продолжительное чувство сытости, содержат клетчатку и множество витаминов и минералов. При выборе здесь важно обратить внимание на отсутствие добавленного сахара, пальмового масла, искусственных красителей. А в качестве наполнителя вместо цукатов лучше выбрать цельные орехи, фрукты и ягоды сублимационной сушки.