Не только каша: семь необычных рецептов из крупы

Наверное, сложно отыскать человека, у которого дома нет стратегического запаса пшенки или гречи — даже в наше время, когда в магазинах есть буквально все. Крупы — это универсальный ингредиент, который можно использовать не только для каш. Предлагаем вам попробовать эти рецепты от шеф-повара Руслана Миронова (стаж работы 22 года), чтобы разнообразить повседневное меню. Просто и полезно.

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Пшенные маффины с фруктами и орехами

Пшено — 100 г;

Яйца — 2 шт;

Мука — 150 г;

Мед — 3 ст. л;

Разрыхлитель — 1 ч. л;

Изюм — 50 г;

Орехи (грецкие) — 50 г;

Растительное масло — 50 мл.

Отварите пшено и дайте ему остыть. Смешайте муку с разрыхлителем, яйцами и медом. Добавьте остывшее пшено, орехи и изюм. Разложите тесто по формочкам и выпекайте 25 минут при 180°C.

Ризотто из перловки с грибами

Перловка — 200 г;

Шампиньоны — 200 г;

Лук — 1 шт;

Овощной бульон — 500 мл;

Пармезан — 50 г;

Сливочное масло — 30 г;

Белое вино — 100 мл.

Отварите перловку до полуготовности. В сковороде обжарьте лук и грибы, добавьте вино и выпарите его. Затем порциями влейте бульон, добавляя перловку, и доведите до готовности. В конце положите масло и пармезан.

Гречневый хлеб

Гречневая мука — 150 г;

Пшеничная мука — 200 г;

Дрожжи сухие — 1 ч. л;

Теплая вода — 250 мл;

Соль — 1 ч. л;

Сахар — 1 ч. л.

Смешайте обе муки, дрожжи, соль и сахар. Постепенно влейте воду, замесите тесто и дайте ему подняться 1 час. Выпекайте при 180°C около 30 минут.

Овсяно-морковные котлеты

Овсяные хлопья — 150 г;

Тертая морковь — 1 шт;

Лук — 1 шт;

Яйцо — 1 шт;

Специи по вкусу;

Панировочные сухари — 50 г.

Замочите хлопья в горячей воде на 10 минут. Смешайте их с морковью, луком, яйцом и специями. Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях и обжарьте до румяной корочки.

Киноа-салат с авокадо и гранатом

Киноа — 100 г;

Авокадо — 1 шт;

Гранат — ½ шт;

Руккола — 50 г;

Оливковое масло — 2 ст. л;

Лимонный сок — 1 ст. л.

Отварите киноа и остудите. Смешайте с нарезанным авокадо, гранатовыми зёрнами и рукколой. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком.

Кукурузная полента с сыром и зеленью

Кукурузная крупа — 150 г;

Вода — 500 мл;

Твердый сыр — 50 г;

Зелень — 20 г;

Соль по вкусу.

Варите поленту на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Добавьте натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Перелейте в форму, дайте остыть и нарежьте кусочками.

Манник на кефире

Манная крупа — 200 г;

Кефир — 200 мл;

Яйца — 2 шт;

Сахар — 100 г;

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Залейте манку кефиром и оставьте на 30 минут. Взбейте яйца с сахаром, добавьте их в манную смесь и всыпьте разрыхлитель. Выпекайте в форме при 180°C около 30—35 минут.