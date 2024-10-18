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Не только каша: 7 интересных и необычных рецептов из крупы

Наверное, сложно отыскать человека, у которого дома нет стратегического запаса пшенки или гречи — даже в наше время, когда в магазинах есть буквально все. Крупы — это универсальный ингредиент, который можно использовать не только для каш. Предлагаем вам попробовать эти рецепты от шеф-повара Руслана Миронова (стаж работы 22 года), чтобы разнообразить повседневное меню. Просто и полезно.

Не только каша: семь необычных рецептов из крупы
© unsplash

Пшенные маффины с фруктами и орехами

  • Пшено — 100 г;
  • Яйца — 2 шт;
  • Мука — 150 г;
  • Мед — 3 ст. л;
  • Разрыхлитель — 1 ч. л;
  • Изюм — 50 г;
  • Орехи (грецкие) — 50 г;
  • Растительное масло — 50 мл.

Отварите пшено и дайте ему остыть. Смешайте муку с разрыхлителем, яйцами и медом. Добавьте остывшее пшено, орехи и изюм. Разложите тесто по формочкам и выпекайте 25 минут при 180°C.

Ризотто из перловки с грибами

  • Перловка — 200 г;
  • Шампиньоны — 200 г;
  • Лук — 1 шт;
  • Овощной бульон — 500 мл;
  • Пармезан — 50 г;
  • Сливочное масло — 30 г;
  • Белое вино — 100 мл.

Отварите перловку до полуготовности. В сковороде обжарьте лук и грибы, добавьте вино и выпарите его. Затем порциями влейте бульон, добавляя перловку, и доведите до готовности. В конце положите масло и пармезан.

Гречневый хлеб

  • Гречневая мука — 150 г;
  • Пшеничная мука — 200 г;
  • Дрожжи сухие — 1 ч. л;
  • Теплая вода — 250 мл;
  • Соль — 1 ч. л;
  • Сахар — 1 ч. л.

Смешайте обе муки, дрожжи, соль и сахар. Постепенно влейте воду, замесите тесто и дайте ему подняться 1 час. Выпекайте при 180°C около 30 минут.

Овсяно-морковные котлеты

  • Овсяные хлопья — 150 г;
  • Тертая морковь — 1 шт;
  • Лук — 1 шт;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Специи по вкусу;
  • Панировочные сухари — 50 г.

Замочите хлопья в горячей воде на 10 минут. Смешайте их с морковью, луком, яйцом и специями. Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях и обжарьте до румяной корочки.

Киноа-салат с авокадо и гранатом

  • Киноа — 100 г;
  • Авокадо — 1 шт;
  • Гранат — ½ шт;
  • Руккола — 50 г;
  • Оливковое масло — 2 ст. л;
  • Лимонный сок — 1 ст. л.

Отварите киноа и остудите. Смешайте с нарезанным авокадо, гранатовыми зёрнами и рукколой. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком.

Кукурузная полента с сыром и зеленью

  • Кукурузная крупа — 150 г;
  • Вода — 500 мл;
  • Твердый сыр — 50 г;
  • Зелень — 20 г;
  • Соль по вкусу.

Варите поленту на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Добавьте натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Перелейте в форму, дайте остыть и нарежьте кусочками.

Манник на кефире

  • Манная крупа — 200 г;
  • Кефир — 200 мл;
  • Яйца — 2 шт;
  • Сахар — 100 г;
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Залейте манку кефиром и оставьте на 30 минут. Взбейте яйца с сахаром, добавьте их в манную смесь и всыпьте разрыхлитель. Выпекайте в форме при 180°C около 30—35 минут.