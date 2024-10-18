Не только каша: семь необычных рецептов из крупы

Не только каша: 7 интересных и необычных рецептов из крупы
Наверное, сложно отыскать человека, у которого дома нет стратегического запаса пшенки или гречи — даже в наше время, когда в магазинах есть буквально все. Крупы — это универсальный ингредиент, который можно использовать не только для каш. Предлагаем вам попробовать эти рецепты от шеф-повара Руслана Миронова (стаж работы 22 года), чтобы разнообразить повседневное меню. Просто и полезно.
Пшенные маффины с фруктами и орехами
- Пшено — 100 г;
- Яйца — 2 шт;
- Мука — 150 г;
- Мед — 3 ст. л;
- Разрыхлитель — 1 ч. л;
- Изюм — 50 г;
- Орехи (грецкие) — 50 г;
- Растительное масло — 50 мл.
Отварите пшено и дайте ему остыть. Смешайте муку с разрыхлителем, яйцами и медом. Добавьте остывшее пшено, орехи и изюм. Разложите тесто по формочкам и выпекайте 25 минут при 180°C.
Ризотто из перловки с грибами
- Перловка — 200 г;
- Шампиньоны — 200 г;
- Лук — 1 шт;
- Овощной бульон — 500 мл;
- Пармезан — 50 г;
- Сливочное масло — 30 г;
- Белое вино — 100 мл.
Отварите перловку до полуготовности. В сковороде обжарьте лук и грибы, добавьте вино и выпарите его. Затем порциями влейте бульон, добавляя перловку, и доведите до готовности. В конце положите масло и пармезан.
Гречневый хлеб
- Гречневая мука — 150 г;
- Пшеничная мука — 200 г;
- Дрожжи сухие — 1 ч. л;
- Теплая вода — 250 мл;
- Соль — 1 ч. л;
- Сахар — 1 ч. л.
Смешайте обе муки, дрожжи, соль и сахар. Постепенно влейте воду, замесите тесто и дайте ему подняться 1 час. Выпекайте при 180°C около 30 минут.
Овсяно-морковные котлеты
- Овсяные хлопья — 150 г;
- Тертая морковь — 1 шт;
- Лук — 1 шт;
- Яйцо — 1 шт;
- Специи по вкусу;
- Панировочные сухари — 50 г.
Замочите хлопья в горячей воде на 10 минут. Смешайте их с морковью, луком, яйцом и специями. Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях и обжарьте до румяной корочки.
Киноа-салат с авокадо и гранатом
- Киноа — 100 г;
- Авокадо — 1 шт;
- Гранат — ½ шт;
- Руккола — 50 г;
- Оливковое масло — 2 ст. л;
- Лимонный сок — 1 ст. л.
Отварите киноа и остудите. Смешайте с нарезанным авокадо, гранатовыми зёрнами и рукколой. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком.
Кукурузная полента с сыром и зеленью
- Кукурузная крупа — 150 г;
- Вода — 500 мл;
- Твердый сыр — 50 г;
- Зелень — 20 г;
- Соль по вкусу.
Варите поленту на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Добавьте натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Перелейте в форму, дайте остыть и нарежьте кусочками.
Манник на кефире
- Манная крупа — 200 г;
- Кефир — 200 мл;
- Яйца — 2 шт;
- Сахар — 100 г;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Залейте манку кефиром и оставьте на 30 минут. Взбейте яйца с сахаром, добавьте их в манную смесь и всыпьте разрыхлитель. Выпекайте в форме при 180°C около 30—35 минут.