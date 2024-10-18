Рецепт риса с курицей в рукаве

Вкусное, сытное и полезное блюдо готовится всего в несколько действий. Курица в рукаве приготовится сразу с гарниром. Получается вкусно и не вредит фигуре — всего 144 ккал на 100 г.

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На четыре порции возьмите 250 г риса, 800 г курицы, луковицу, морковку, два болгарских перца, 150 г зеленого горошка, три зубчика чеснока, 500 мл воды, соль и сухие специи по вкусу.

Курицу поделите на части, промойте. Сложите в чашу и посыпьте солью и специями, чеснок очистите и пропустите через пресс. Все перемешайте и оставьте немного промариноваться.

Подготовьте рукав для запекания. Выложите в него тщательно промытый рис, добавьте нарезанные лук, морковь, болгарский перец и горох, посолите и приправьте специями.

Рис с овощами перемешайте в рукаве. Выложите в него курицу, влейте воду и завяжите рукав. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Затем разрежьте рука и оставьте еще в духовке на 10 минут. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что простое, полезное и диетическое блюдо из рыбы и овощей отлично подойдет для всей семьи. Оно получается ярким, сытным, вкусным и не вредит фигуре — всего 100 ккал на 100 г.