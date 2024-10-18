Какие брутальные блюда предпочитают мужчины

19 октября отмечается Всемирный День мужского счастья. Иногда для счастья бывает достаточно вкусно поесть: исследования показали, что во время приема пищи выделяется большое количество «гормонов радости» — эндорфинов. Представители сервиса «Пятерочка Доставка» выяснили, какие именно из «мужских» блюд заказывают чаще всего. За основу были взяты данные сервиса о продажах различных категорий продуктов и готовых блюд за период с 1 января по 10 октября 2024 года в регионах присутствия торговой сети.

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Самый удобный для мужчин способ устроить сытный и вкусный прием пищи — заказать готовую еду. В рейтинг готовых блюд, которые заказывали пользователи сервиса, вошли суп-солянка, куриный шашлык с картошкой, отбивные и котлеты с различными гарнирами, плов с курицей, салаты. И, конечно, главное блюдо, которое делает мужчин счастливыми, — борщ. Почти каждый десятый заказ готовой еды в 2024 году содержал эту позицию. Больше всего его любят москвичи и петербуржцы: именно в этих регионах борщ оказался на первом месте среди готовой пищи.

Считается, что любимая еда мужской половины человечества — это мясо и птица. Обычно заказывать предпочитают птицу: 71 процент покупок в этой категории составляет курица или индейка, и только 29 процентов — остальные виды мяса: свинина, говядина и баранина. Однако востребованность охлажденного мяса продемонстрировала скачок в сентябре, когда теплая погода располагала к выездам на шашлыки: количество мясных заказов выросло на 16 процентов по сравнению со средним значением за предыдущие три месяца. Самым популярным шашлыком этого года стал свиной: на него пришлось 59 процентов заказов против 11 процентов у говяжьего шашлыка и 30 процентов у других мясных изделий. Из того, что еще мужчины любят пожарить на мангале, в топе купаты, свиные колбаски и чевапчичи.

Считается, что для самостоятельной готовки мужчины предпочитают замороженные продукты быстрого приготовления: их можно быстро заказать с доставкой на дом и сразу же приготовить. В битве «брутальных» полуфабрикатов первое место традиционно одерживают пельмени: 28 процентов заказов в этой категории остаются за ними. Интересно, что в июне — июле этого года популярность пельменей снизилась в среднем на 25 процентов: в летние месяцы пользователи доставки стали отдавать предпочтение котлетам-полуфабрикатам и замороженной пицце, однако уже к сентябрю заказы пельменей вернулись на прошлый уровень. Самыми популярными позициями для заказа также стали куриные наггетсы, чебупицца и замороженный чебурек.