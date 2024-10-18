Как выбрать квашеную капусту: три простых совета

Существует три простых совета, как выбрать вкусную квашеную капусту. Чтобы не прогадать с соленьем, его следует оценивать по нескольким критериям.

Первое, на что следует обратить внимание, — цвет квашеной капусты. Соленье должно быть красивым и ярким. Если перед вами бледная, почти белая капуста, которая не изменила свой цвет от моркови, то это плохой признак.

Второй совет — смотреть на сок. Он должен быть мутным, густым, может быть, отчасти похожим на слизь. Звучит неаппетитно, однако квашеная капуста — забродивший продукт, поэтому такой сок считается нормой. Насторожиться стоит, если капуста в прозрачном соке.

Третий совет — пробовать квашеную капусту на вкус. Если продукт хрустит, то это хороший признак. Если же капуста не хрустит, но твердая, то пользы в такой еде нет. Если попробовать не получается, то почитайте состав: в нем не должно быть уксуса и лимонной кислоты.

Еще один важный момент: смотрите, чтобы капуста была нашинкована крупно. Считается, что так в овоще сохранилось много полезных веществ.

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