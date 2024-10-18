Составлен топ поддерживающих загар продуктов

Топ поддерживающих загар продуктов составила для «Мосленты» бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты Sun&City Юлианна Винер.

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«Морковь — один из лидеров по содержанию бета-каротина. Поскольку это вещество является предшественником меланина, загар получается золотистым, ровным и держится долго. Бета-каротин также защищает кожный покров от повреждения ультрафиолетом. Чтобы получить максимальную пользу от продукта, перед пляжем или солярием выпивайте стакан морковного фреша», — сказала специалист.

Еще одним чемпионом по содержанию бета-каротина Винер назвала абрикосы — 80 процентов от суточной нормы в 100 граммах. Плоды также богаты антиоксидантами, защищающими кожу от появления морщин, железом, фосфором, витаминами В и РР, которые ускоряют процесс появления загара и снижают опасность от влияния УФ-излучения.

Россиянкам также посоветовали есть томаты, которые содержат витамин А и ликопин. Эти антиоксиданты предотвращают влияние на кожу вредных волн ультрафиолетового излучения, оказывая эффект легкого солнцезащитного средства. Для достижения результата достаточно выпить стакан томатного сока перед пляжем, отметила собеседница «Мосленты».

Шпинат и петрушка также способствуют долгому сохранению загара из-за бета-каротина, аскорбиновой кислоты и лютеина в составе. Эти компоненты еще помогают защитить ее от негативного влияния солнечных лучей. Кроме того, благодаря витаминам А, С, В, РР в составе винограда кожа сохраняет водный баланс, снижается риск дерматологических патологий.

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